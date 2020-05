Gli Usa si preparano a schierare una brigata di stanza in Tunisia per contrastare il crescente peso politico (e militare) della Russia in Libia.

E la Tunisia, che pur riconoscendo il governo di Serraj , finora è rimasta sostanzialmente neutrale, rischia di essere risucchiata in un conflitto che non vuole.

Il tutto mentre brilla l'assenza dell'Italia.





youtu.be/F7qtni19aas