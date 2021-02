Domenica la Guinea ha ufficializzato una nuova epidemia di Ebola, dopo aver registrato la morte di tre persone ed il contagio di altre quattro nel sud-est del Paese. È la prima ricomparsa della malattia lì dall'epidemia che si era registrata dal 2013 al 2016.

Le sette persone risultate positive al test il 1 febbraio avevano partecipato ad un funerale nella sottoprefettura di Goueke. le quattro persone ancora in vita sono stati isolate. Al momento, è da stabilire se la persona seppellita il 1 febbraio, un'infermiera morta per una malattia non specificata, sia morta a causa dell'Ebola. L'infermiera era stata trasferita per cure a Nzerekore, una città vicino al confine con la Liberia e la Costa d'Avorio.

Di fronte a questa situazione e in conformità con le normative sanitarie internazionali, il governo guineano ha dichiarato lo stato di emergenza.

L'epidemia di Ebola del 2013-2016 in Africa occidentale è iniziata proprio a Nzerekore, causando la morte di almeno 11.300 persone in Guinea, Liberia e Sierra Leone.