Il 2023 al Bolgia di Bergamo è iniziato con un sound elettronico irresistibile. Sabato 21 gennaio 2023 ecco un altro appuntamento da non perdere: sul palco del top club bergamasco c'è Sam Paganini, da anni protagonista della scena clubbing mondiale. E' una notte speciale. Sia perché, da oltre un decennio, Paganini è uno degli artisti che meglio rappresentano musicalmente l'Italia nel mondo. Sia per il rapporto ormai di lunga data tra questo artista e il pubblico del Bolgia. Se le mode passano e poi finiscono, sia l'artista sia il Bolgia, nel tempo, sono cresciuti.

La prima produzione 'di peso' per Sam Paganini , protagonista della Main Room del Bolgia il 21/01/23, è "Zoe", ed esce nel 1996. Da allora colleziona un'infinità di successi e riconoscimenti. L'ascesa verticale inizia con "Rave", un istant classic dell'album del 2014 "Satellite"l da poco incluso nelle nuove compilation "Drumcode Presents: 2022" e "Global Underground #44 - Amelie Lens - Antwerp" nella ipnotica e potente versione a firma Adam Beyer e Layton Giordani. L'album più recente di Sam Paganini è il maturo "Light + Shadow", pubblicato a fine 2021. Paganini si è esibito in ogni club che conti, da Rotterdam ad Ibiza. E il 28/01, qualche giorno dopo il dj set al Bolgia, fa scatenare il 42 Venue di Instanbul.

Con Paganini in Main Room nel top club sull'A4 si esibisce pure il vicentino Paolo Tamoni. Maestro del beat, è alfiere di una tech-house che guarda al futuro, e la disegna bene in console o in produzioni come "Together". Sempre in Main, chiudono il cerchio Alex Rubino e Giusa. Si continua a ballare forte pure nella Lab Room, dove la festa si chiama "Lift Off" ed in console, oltre a Robbie Dox, si alternano colleghi come Cremo, Fede Rego, Galo, Daniele Granata b2b Ledem. Il Bolgia apre alle ore 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.

Quello che vede sul palco del Bolgia di Bergamo il 21 gennaio '23 il top dj producer italiano Sam Paganini è solo l'ennesimo appuntamento d'eccellenza nel top club. Nelle scorse settimane, e per tutta la stagione passata, si son esibiti top dj della portata di Chris Liebing, Len Faki, Ilario Alicante, Luca Agnelli, Sidney Charles, Piero Pirupa, Leon, Raffa FL, Wade & Fer Mesa, Pan-Pot, I Hate Models, Marco Faraone, Joseph Capriati o Marika Rossa.



21/01 Sam Paganini @ Bolgia - Bergamo



Info e prenotazioni:

www.bolgia.it/sam-paganini/

Bolgia

via Vaccarezza 9,

Osio Sopra (Bergamo)

A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino