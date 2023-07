Venerdì, Volodymyr Zelensky si è recato in Turchia, a Istanbul, dove ha incontrato il dittatore locale, da poco rieletto presidente, Recep Tayyip Erdogan.

Senza il minimo senso di vergogna, ecco come il presidente ucraino ha commentato la visita.

Zelenskyy si è congratulato con Erdogan per la sua rielezione a presidente e lo ha ringraziato personalmente, così come il suo staff e tutti i cittadini turchi, per la ricerca della pace e della sicurezza per i popoli dei due Stati.

"Desidero ringraziarvi anche per l'ospitalità e il rispetto nei confronti del nostro popolo, delle famiglie ucraine che hanno trovato rifugio nel vostro territorio, sfuggendo all'aggressione della Russia. È molto importante che il nostro popolo senta il calore dei cuori turchi e il sostegno turco in un momento così difficile"."Oggi ci siamo concentrati principalmente su come la Turchia possa contribuire al ripristino della pace e di un ordine internazionale normale, bilanciando gli interessi di tutte le nazioni", ha poi aggiunto Zelenskyy.

Durante l'incontro, i leader dei due Stati hanno discusso della situazione nella regione del Mar Nero e in Europa in generale. Secondo il Presidente dell'Ucraina, lui e Erdogan condividono la stessa visione riguardo all'inammissibilità di imporre all'Ucraina e alla Turchia qualcosa nella regione del Mar Nero che non rispetti gli interessi dei due popoli.

"Il Mar Nero dovrebbe essere uno spazio di sicurezza e cooperazione, non di guerra o di eventuali crisi o conflitti congelati che possono riaccendersi in qualsiasi momento e colpire la vita e le persone. Sono grato alla Turchia per il suo sostegno incondizionato dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina", ha affermato Zelenskyy.

Le parti hanno anche discusso della situazione in Crimea, occupata dalla Russia.

"In ogni caso, riprenderemo il controllo della Crimea e restituiremo sicurezza alla penisola e giustizia a tutte le persone in Crimea, in particolare al popolo dei Tatari di Crimea, che purtroppo sta nuovamente subendo una brutale repressione e pressioni da parte della Russia", ha dichiarato il presidente ucraino.

Zelensky ha poi proseguito ringraziando la Turchia per il sostegno al trasferimento del grano ucraino, sottolineando la necessità di continuare ad aiutare congiuntamente il mondo a resistere alla fame e al caos sociale nei Paesi in cui la situazione della sicurezza alimentare è critica.

"Recentemente, purtroppo, la Russia sta ostacolando il movimento delle navi che trasportano cibo attraverso i corridoi nel Mar Nero. La Russia si comporta come se possedesse l'intero Mar Nero, come se ne fosse il padrone. Le nazioni della nostra regione hanno bisogno di maggiori sforzi per limitare le ambizioni aggressive della Russia e garantire stabilità nella regione del Mar Nero. La sicurezza alimentare di molte nazioni in Africa, Asia ed Europa dipende dalla nostra cooperazione qui", ha affermato Zelenskyy.

Il Capo dello Stato ucraino ha anche affermato di aver discusso di progetti congiunti in vari settori che rafforzeranno la sicurezza, aumenteranno il numero di posti di lavoro e promuoveranno la crescita economica.

"Questo riguarda la cooperazione nel complesso militare-industriale, lo sviluppo di tecnologie, la produzione di droni e in altri campi strategici. Sono stati firmati anche accordi pertinenti. Ho invitato la Turchia a unirsi al lavoro su larga scala per ricostruire l'Ucraina, la sua ricostruzione e trasformazione: questo è un enorme progetto economico. E abbiamo sicuramente bisogno dell'esperienza, degli investimenti e delle tecnologie della Turchia".

Zelensky ha anche ringraziato la Turchia per il sostegno alla Formula di pace ucraina:

"Stiamo lavorando attivamente all'attuazione dei punti della Formula, preparando un Vertice globale per la pace ed è molto importante che la Turchia sia tra i leader di questo lavoro".

Per quanto riguarda la cooperazione all'interno della NATO, in particolare la preparazione per il summit a Vilnius, Zelenskyy ha sollevato la questione di invitare l'Ucraina ad aderire all'Alleanza.

"Sono stato felice di sentire Erdogan dire che l'Ucraina merita di diventare membro della NATO", ha detto.

Il Presidente dell'Ucraina ha inoltre sottolineato l'importante assistenza della Turchia e di Erdogan nel rilascio dei cittadini ucraini dalla prigionia russa.



Da parte sua, Erdogan ha dichiarato che la Turchia ha fatto tutti gli sforzi possibili per prevenire la guerra della Russia contro l'Ucraina e, dopo l'inizio del conflitto, ha dichiarato l'inammissibilità di questa ingiusta aggressione contraria al diritto internazionale. Ha espresso le sue condoglianze per la morte degli ucraini nella guerra:

"Dall'inizio dell'annessione della Crimea - contraria al diritto intern azionale - fino ad oggi, abbiamo dichiarato su tutte le piattaforme il nostro sostegno all'integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina".

Ha poi continuato affermando che la Turchia fornisce assistenza concreta all'Ucraina a livello politico, economico, umanitario e tecnico e fa anche notevoli sforzi per porre fine alla guerra attraverso negoziati basati sul diritto internazionale. Erdogan ha affermato che l'amicizia turco-ucraina si sta solo rafforzando.

Il Presidente della Turchia ha affermato che oggi anche i Tatari di Crimea stanno combattendo duramente per la libertà dell'Ucraina e ha ringraziato Zelenskyy per il suo impegno a garantire i diritti del popolo dei Tatari di Crimea.

Erdogan ha anche sottolineato la necessità che il grano del Mar Nero continui ad esser trasferito:

"Il 17 luglio scade il periodo dell'accordo sancito un anno fa, grazie al quale sono stati consegnati circa 33 milioni di tonnellate di grano a coloro che ne hanno bisogno. Non vedo l'ora di farlo continuare".

Secondo lui, è necessario continuare l'operazione per un periodo più lungo, sottolineando che ne discuterà di questa con il Presidente della Federazione Russa, annunciando che Putin si recherà in Turchia il prossimo agosto.

Il leader turco ha anche affermato che l'Ucraina merita l'appartenenza alla NATO.

Inoltre, Erdogan ha dichiarato la sua disponibilità a fornire tutto il supporto necessario per la ricostruzione dell'Ucraina e le imprese di turche daranno il loro contributo in tal senso.



L'innamoramento di Zelensky per la Turchia di Erdogan è singolare. Da una parte pretende che l'Ucraina venga sostenuta econmomicamente e militarmente perché la sua resistenza è anche una questione di diritti umani, però stringe la mano ad un dittatore i cui metodi di politica interna non sono molto diversi da quelli di Putin e che con i curdi fa esattamente quello che Putin sta facendo in Ucraina.

Evviva la coerenza. Certo della stessa cosa si dovrebbe dire della Nato e dei suoi membri... ma convenienza e ipocrisia, a livello diplomatico e geopolitico, in questo caso finiscono per prevalere nei confronti del rispetto dei diritti umani.

Una situazione imbarazzante, il rapporto tra Turchia e curdi, che sta creando però grattacapi anche all'interno della Nato impedendo l'ingresso nell'Alleanza alla Svezia, visto che Erdogan pretende di barattare l'ingresso della Nato con la consegna dei rifugiati politici curdi presenti in quella nazione, perché da lui etichettati come terroristi con lo spregevole supporto di Stati Uniti ed Europa, noti difensori dei diritti umani... a seconda della convenienza del momento.