Pausa di un paio di giorni in Qatar, dove si tornerà a giocare venerdì e sabato, quando le squadre scenderanno in campo per i quarti di finale.

Questi gli incontri in programma:

Croazia-Brasile 9 dicembre , ore 16 italiane,





, ore 16 italiane, Olanda-Argentina 9 dicembre , ore 20 italiane,





, ore 20 italiane, Marocco-Portogallo 10 dicembre , ore 16 italiane,





, ore 16 italiane, Inghilterra-Francia 10 dicembre, ore 20 italiane.



La finale si giocherà domenica 18 dicembre al Lusail Stadium.

Per Gianni Infantino, presidente della Fifa, l'attuale edizione della Coppa del Mondo, almeno finora, è da catalogarsi come la "migliore di sempre", non solo per il livello tecnico delle squadre in campo, ma anche per le presenze da record degli spettatori negli stadi e davanti alle tv in tutto il mondo.

"Non ci sono più piccole squadre e non ci sono più grandi squadre", ha detto Infantino. "La competizione è molto, molto livellata. Per la prima volta, inoltre, le nazionali in rappresentanza di tutti i continenti si sono qualificate per la fase a eliminazione diretta, per la prima volta nella storia. Questo dimostra che il calcio sta davvero diventando davvero un fenomeno globale.Cifre da record anche in TV, dove abbiamo già avuto oltre due miliardi di telespettatori, il che è davvero incredibile. I dati pubblicati al termine della fase a gironi hanno mostrato un totale di 2,45 miliardi di presenze per le prime 48 partite, mentre il primo turno a eliminazione diretta ha visto un totale di 28 gol nelle otto partite giocate; il massimo mai registrato dall'introduzione degli ottavi di finale nel 1986. Speriamo che la Coppa del Mondo FIFA continui e si concluda come è iniziata: un successo incredibile. Sono sicuro che raggiungeremo i cinque miliardi di telespettatori in tutto il mondo.Quando si tratta di presenze allo stadio, gli stadi sono esauriti, pieno praticamente ad ogni partita. Anche i festival dei fan, le diverse fan zone, sono molto affollate di persone che festeggiano e si divertono. E alla fine [della giornata], vogliamo semplicemente regalare un po' di gioia e dei sorrisi alle persone di tutto il mondo. Ecco che cos'è il calcio, ecco che cos'è la Coppa del Mondo ed è anche quello che continuerà ad accadere fino alla fine dell'evento".