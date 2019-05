Ben Dj, ci si scatena col nuovo singolo It Feels So Good

Esce su EGO "It Feels So Good", il nuovo singolo di Ben Dj. Il brano ha già raggiunto la Top 3 della iTunes Dance Chart e potrebbe essere uno di quei brani che balleremo per tutta l'estate 2019.

Dopo "Back & Gucci (Shake It Up)" su EGO e i successi più recenti "Hold Tight" e "Thinkin' Bout You", con oltre 15 milioni di streaming plays totali, Ben Dj continua a collaborare con questa label.

Sonorità eleganti, intensa voce femminile accompagnata da un coro nel ritornello che si compone di due elementi principali che vi faranno ballare e stare letteralmente bene: chitarra e basso. A rendere ancora più orecchiabile e piacevole il singolo si può notare l'inserimento di effetti vocali come fischi e suoni particolari in sottofondo.

"It feels so good

Yeah yeah

I never felt in love like i do..

itunes.apple.com/...