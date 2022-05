Cosa come sarà il Real Nirvana che attende gli ospiti di Villapapeete sabato 28 maggio 2022, locale simbolo del divertimento serale e notturno in riviera romagnola e non solo? Quali saranno le novità? Che musica ascolteranno e balleranno?

Per una volta, come nelle fiabe, è logico mantenere riserbo e mistero, perché svelare tutto toglierebbe magia ad un evento davvero davvero molto atteso. Perché Villapapeete, struttura open - air d'eccellenza a Milano Marittima (RA), vuol dire estate e senza Villapapeete... l'estate non è davvero estate.



Cos'è Villapapeete, i nottambuli italiani lo sanno più o meno tutti... ma a tutti gli altri è logico ribadirlo.

Nata nel 2003 per arricchire l'offerta del divertimento diurno firmato Papeete Beach, Villapapeete da subito si è imposta come format vincente tra i tanti bei locali della Riviera Romagnola. Come Papeete Beach è oggi conosciuta a livello nazionale e internazionale. Aperta già dalle 21 con un aperitivo a bordo piscina che diventa una cena spettacolo all'altezza della aspettative dei più esigenti, fa ballare fino a notte fonda e sempre con un certo stile.

Villapapeete prende vita in un casolare ottocentesco ristrutturato per accogliere il meglio per quel che riguarda di artisti, dj performer, show, food, servizio, beverage (...): nella grande corte di 10.000 mq intrattenimento e spettacoli sanno far sognare. La location, che ospita tre atmosfere musicali diverse, ha poi saputo mantenere il fascino del passato miscelato ad installazioni futuristiche. Il risultato, ovvero l'anima di Villapapeete, è un mix di classico e moderno, perfetto dalla sera a notte fonda.



Villapapeete

https://villapapeete.com

info: + 39 335 1275444

ogni sabato notte e prefestivi, dal 28/5/22

Via Argine destro Savio,15

Savio di Ravenna - Milano Marittima (RA)

Ingresso con aperitivo bordo piscina dalle 21:00

Cena servita nella zona ristorante dalle 22:30

Ingresso Evento dalle 23:30



Papeete Beach, Villapapeete: two brands, one soul

Papeete mette insieme, a Milano Marittima, la celeberrima spiaggia Papeete Beach e Villapapeete, location open - air serale e notturna aperta solo il sabato notte. Da oltre vent'anni Papeete è un punto di riferimento per chi cerca il massimo in stile pop: sole, relax in spiaggia, beach party, sunset ritual... e più tardi dinner show e notti in una location unica. Oltre che un vero e proprio fenomeno di costume, celebrato dai media e amato dai fan, Papeete è una realtà fatta di attenzione al servizio e ogni dettaglio della sua proposta. Tra le novità dell'estate 2022 al Papeete Beach, ecco il beach restaurant La Pluma. Aperto solo a pranzo, propone specialità romagnole, spesso rivisitate dallo chef campano Vincenzo Caputo.