Il nuovo singolo della band bolognese dal 21 luglio sui principali stores digitali.

Il nuovo singolo dei MANICAs "Nuova canzone per l'estate" esce il 21 luglio 2023, al centro della “bella stagione” che ormai è più che alle porte e per contrasto si impone come una riflessione sull'autunno dell'esistenza e sulle aspettative mancate e mancanti. La “nuova canzone” è in tutto e per tutto un brano estivo, “singolo” per sua natura e va quindi a posizionarsi come punto di connessione tra l'album "Posh Punk" prodotto da Manuel Fusaroli e Glezös nel 2022 e i nuovi brani attualmente in lavorazione dalla band.

Mix e master sono di Francesco Terrana presso il Prisma Studio di Carpi mentre l'idea del videoclip nasce dalla creatività della fotografa Simona Toscano.

"Dopo il percorso significativo di "Posh Punk' il nostro primo album, siamo oggi in grado di lanciarci a capofitto nelle nuove produzioni con maggiore consapevolezza. I brani nuovi stanno uscendo con facilità e siamo proiettati sul nuovo lavoro ma siamo anche molto felici di presentare questa canzone, che ci sembra carica di urgenza espressiva e quindi non può aspettare troppo." MANICAs

“Nuova canzone per l’estate” si sviluppa con un synth “alla Moderat” che fa la parte del primo violino, mentre modula e amplifica le sensazioni portando ad un walzer danzereccio, ma l'agognata “rivoluzione della felicità” non arriva mai e anzi il brano porta ossessivamente ad una riflessione più “matura”; le canzoni prefabbricate con i loro sfavillanti “strilloni”, continueranno a torturarci le orecchie inevitabilmente per sempre nel goffo tentativo di dirci che tutto va sempre bene.

Storia della band

I MANICAs sono una band bolognese. Hanno prodotto il primo Ep “La faccia degli dèi” nel 2019 e il singolo “Stella Danzante” nel 2020. Il 2022 è l’anno del loro primo vero debutto con l’album “Posh Punk”, che già dal titolo definisce la loro poetica e le loro intenzioni musicali. L’album è anticipato dai singoli “Lilium” e “Pinocchio con Frac”; quest’ultimo brano si avvale della collaborazione amichevole di Fabio Testoni (Dandy Bestia), chitarrista degli Skiantos. La produzione dell’album è iniziata al Natural HeadQuarter di Manuele Fusaroli (Zen Circus, Teatro degli orrori) e proseguita sotto la sapiente guida di GlezÖs, figura storica del punk italiano, produttore, scrittore e musicista.

