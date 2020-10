Dopo la babele di annunci "made in Italy" sulla disponibilità di un vaccino per il Coronavirus, arriva un po' di chiarezza dall'Europa.

A parlare oggi è la presidente della Commissione Ue, Ursula Van Der Leyen, che ha assicurato la disponibilità di "50 milioni di dosi" del vaccino contro la Sars-CoV-2 ma solo a partire da aprile 2021.

Secondo i calcoli della Von Der Leyen, potranno beneficiarne fino a 700 milioni di persone in Europa, da aprile fino all'estate 2021. Ed è proprio fissato alla prossima estate il "target" temporale per apprezzare i primi risultati della campagna di vaccinazioni.

Tempi lunghi dunque, mentre i contagi galoppano in tutta l'unione, con Francia, Spagna e Germania in testa e i governi nazionali si apprestano a nuovi "lockdown" per arginare la diffusione del virus.