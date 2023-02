Nuovo giro di vite sui dipendenti di Twitter che, secondo quanto riportato dal New York Times, vede diminuire di altre 200 unità la propria forza lavoro.

Secondo il quotidiano, Elon Musk avrebbe effettuato un ulteriore taglio del 10% del proprio organico, che era stimato in 2.000 persone. Al momento del suo ingresso alla guida della piattaforma social, i dipendenti di Twitter erano 7.500.

"Hope you have a good Sunday. First day of the rest of your life" è stato il tweet con cui Musk ha commentato i licenziamenti

Tra coloro che sono finiti tra le maglie del nuovo ulteriore ridimensionamento dell'azienda californiana, Esther Crawford, la responsabile di Twitter Payments e Martijn de Kuijper, che ha creato la newsletter Revue che Twitter ha acquisito nel 2021.

Reuters ha riferito che Twitter ha pagato circa 300 milioni di dollari alle banche a gennaio, ma altre fonti indicano che l'attuale flusso di cassa della società non è così roseo, come dimostrano le numerose cause civile che sta affrontando in Europa e negli Stati Uniti per fatture non pagate.

Sullo stato di salute di Twitter, in una recente dichiarazione, Musk ha detto di doverla ancora stabilizzare anche dal punto di vista finanziario, ritenendo che questo potrà avvenire entro la fine di quest'anno, scadenza che si è posto per lasciare ad altri l'incarico di amministrarla.