Grande successo per Nozziamoci Magazine, la testata online, nata a Febbraio e diventata subito, il punto di riferimento per tutti coloro che amano lo shopping, con oltre 10.000 accessi giornalieri e l’incredibile servizio di assistenza, offerto in modo gratuito, Nozziamoci Magazine, oggi è uno delle prime testate online, che offre aggiornamenti continui per nuovi lanci, presentazioni e la tanto attesa stagione dei saldi.

Nozziamoci Magazine è un progetto nato con l’intento di dare un’informazioni costante e continua, non solo per la presentazioni di nuove collezioni ma anche per seguire la tanto attesa stagione dei saldi, con due redazioni ben strutturate, la prima LE FASHIONISTE DI NOZZIAMOCI, si occupa interamente del mondo della moda, arredamento, jewels lifestyle, con redazionali creati grazie alla articoli redatti con la partecipazioni di uffici stampa o presenza alle sfilate, fiere o eventi e la redazione formata da weddingblogger professioniste, che si occupano esclusivamente del mondo del matrimonio, con produzione di redazionali e una presenza attiva sui social.

Ogni giorno un argomento diverso, ogni articolo un numero importante di visite, continua così la scalata verso il successo del magazine, che sin dall’inizio si è posizionato nel mercato non solo con la funzione di informare, anche per l’assistenza, infatti Nozziamoci Magazine è tra la prime testate online ad offrire a tutti gli utenti, un’assistenza gratuita, in merito ai prodotti presenti negli articoli. Delle operatrici online che supportano l’utente finale, nel reperimento del punto vendita più vicino, nel reperimento del prodotto o semplicemente nel verificare lo sconto pubblicato. Attività presente sin dall’inizio, molto gradita non solo dagli utenti, bensì anche dalle aziende, che hanno trovato un partner d’eccezione, per rendere più sicuro e semplice lo shopping dei tanti clienti online.

L’azienda formata da un team di professionisti, tra marketer, Social Media Marketing specializzati nel settore fashion, blogger dedicate al wedding, giornalisti di moda e molto altro ancora, è una realtà capace di produrre un numero importante di articoli giornalieri. Un trend davvero interessante, per un’azienda che ogni giorno trova il proprio spazio nel mercato del magazine online, grazie anche all’intuizione di dare un’assistenza reale, senza lunghe code ad un contact center.

Nozziamoci, ancora una volta un successo, fatto da giovani con tanta voglia di fare.