Alberto Salaorni e la sua Al-B.Band, una delle formazioni live più attive in tutta Italia quando si tratta di intrattenere e far emozionare il pubblico dei locali e dei party, a ottobre 2021 sono in piena attività. Venerdì 15 sono all'Amen di Verona (www.amenverona.com/), dove sono praticamente di casa. Sabato 16 ottobre invece sono all'Osteria Musicale della Valpolicella di Negrar (Verona, organizza Deep Club). I loro dinner show sono perfetti per chi ha voglia di mangiare bene con gli amici… e cantare ancora meglio.

Da sempre Salaorni e i suoi musicisti non hanno una scaletta definita. Passano da un brano all'altro a seconda dell'atmosfera e del feedback del pubblico. E le scelte di Alberto Salaorni e dei suoi artisti sono sempre originali. Ad esempio, la Al-B.Band raramente ripropone le canzoni di Vasco Rossi e Ligabue, preferendo quelle di Battisti, Mina o grandi successi anni '70, col risultato che il sound di questa formazione risulta molto originale, una caratteristica molto rara nel panorama musicale di questi anni.

La Al-B.Band su Instagram:

https://www.instagram.com/alberto_salaorni/