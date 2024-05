Nota del Presidente del Consorzio BIM Bacchiglione di Vicenza e Sindaco di Schio, Valter Orsi sulle conseguenze dell'ondata di maltempo che negli ultimi due giorni ha colpito il nord-est:

"L'evolversi dell'emergenza maltempo che ha recentemente colpito il Veneto è motivo di grande preoccupazione. La città di Schio, insieme alle zone limitrofe, ha subito ingenti danni a seguito delle piogge torrenziali, che hanno innalzato il fiume Bacchiglione a livelli di guardia, superando i 6 metri di altezza, un picco che non si registrava dall'alluvione di Ognissanti del 2010.L'evento ha causato vasti allagamenti, interessando oltre 400 abitazioni e coinvolgendo più di 1.500 residenti. A Schio l'azione pronta dei carabinieri ha consentito di trarre in salvo due donne, rimaste intrappolate nella propria vettura sommersa da acqua e fango. La situazione attuale è ancora critica: molti ponti sono crollati e diverse strade risultano inaccessibili, con ripercussioni significative sulla quotidianità di migliaia di persone. Il Consorzio BIM è da sempre impegnato nell'investire risorse per il miglioramento e la sicurezza del territorio, che presenta delle note fragilità. Di fronte a eventi straordinari ed imprevisti, come questo ricordiamo che erano previsti 100 millimetri di acqua e ne sono scesi più del doppio, è evidente la necessità di interventi eccezionali. La nostra comunità sta affrontando una prova molto dura a causa di questa calamità naturale. Siamo a lavoro incessantemente per assicurare la sicurezza dei cittadini e per restituire normalità alla nostra città nel minor tempo possibile. La resilienza e la solidarietà dimostrata in queste ore testimoniano la forza del nostro tessuto sociale. Le autorità locali hanno implementato un sistema di monitoraggio costante per i fiumi e i corsi d'acqua più a rischio, adottando contemporaneamente misure precauzionali per contenere l'impatto delle ulteriori precipitazioni attese".



Fonte: Consorzio BIM