In un tweet pubblicato sul proprio account da Nexta TV, sito di notizie indipendente bielorusso, è stato annunciato il lancio di un attacco informatico globale contro Usa, Germania, Regno Unito, Italia, Lettonia, Romania, Lituania, Estonia, Polonia, Ucraina da parte del gruppo di hacker russi denominato Killnet

Killnet, collegato al collettivo russo Legion, gli Anonymous di Mosca, è lo stesso gruppo che alcuni giorni fa, con un attacco Ddos ha inondato di traffico, rendendoli pertanto irraggiungibili per alcune ore, alcuni siti istituzionali italiani, tra cui quelli di Difesa e Senato.

Killnet, già la scorsa notte, ha attaccato il sito della Polizia. I tecnici supportati dagli specialisti del Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipc) della Polizia Postale, hanno permesso il progressivo ripristino delle piene funzionalità del sito.

⚡️#Russian hackers Killnet announced the launch of a global cyber attack on the #US, #UK, #Germany, #Italy, #Latvia, #Romania, #Lithuania, #Estonia, #Poland and #Ukraine. pic.twitter.com/lu7YujqNJU