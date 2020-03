Dopo il lancio di Volonclick PRO, self booking tool di nuova generazione che dallo scorso anno ha rivoluzionato il mondo delle piattaforme trade per la prenotazione di pacchetti di viaggio e servizi singoli, quest’anno Volonline presenta la nuova release della storica piattaforma Volonclick Voli, sviluppata nel 2016 e dedicata esclusivamente all’emissione di biglietteria aerea.

Volonclick Voli è il fulcro dell’attività di consolidamento di Volonline: nel 2019 l’Operatore ha realizzato 40 milioni di euro di sola biglietteria aerea, a cui vanno aggiunti 30 milioni di euro provenienti dall’attività di tour operating, per un giro d’affari complessivo che supera i 100 milioni, considerando anche le agenzie di viaggi Mister Holiday e le altre consociate.

Anticipata da una suggestiva campagna teaser che prende in prestito celebri aforismi sul volo, la nuova release della piattaforma si basa su un’infrastruttura multi-GDS, abbinata ad un algoritmo che ottimizza la visualizzazione dei risultati per massimizzare i margini delle agenzie utenti. Queste ultime possono scegliere se operare sui singoli GDS o in parallelo, accedendo a tutte le tariffe dedicate e disponibili, incluse le etniche e le business travel. Il sistema sarà inoltre collegato direttamente alle compagnie low-cost, per un’ampiezza e una profondità di offerta senza eguali sul mercato.

Tanti anche i vantaggi garantiti a livello gestionale, con diverse modalità di pagamento e la possibilità, per la stessa agenzia, di utilizzare contemporaneamente più carte di credito. A differenza di molte altre piattaforme, Volonclick Voli lascia completa libertà agli operatori, che possono gestire autonomamente tutto l’iter di prenotazione, inclusi annullamenti ed emissioni. Un sistema di organizzazione gerarchica degli stakeholder consente infine alle realtà più strutturate, come network e reti di vendita, di coordinare tutto il business attraverso un’unica piattaforma.

“La nuova release di Volonclick Voli – dichiara Luca Adami, CMO e CTO Volonline – è stata progettata garantire ai nostri partner di incrementare competitività e marginalità sulle vendite dei voli, ma soprattutto come uno strumento per le agenzie finalizzato ad ottimizzare i processi interni alle loro agenzie. Si tratta di un sistema evoluto, che permette anche di operare sui singoli segmenti secondo logiche di consolidamento avanzate. Parallelamente, l’impiego di un’interfaccia user-friendly lo rende accessibile anche agli operatori meno avvezzi al linguaggio criptico dei GDS”.