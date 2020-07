Fresco di vittoria al Premio InediTO 2020 per la categoria “Testo Canzone”, l’artista presenta ora un brano indie pop dalla melodia catchy nel racconto di un addio.

«Io vivo ormai da qualche anno con un gatto. Il suo nome è Melodramma, Melo per gli amici. Accompagna ogni mio umore in ogni giornata in cui torno a casa e lo trovo a dormire su qualcosa di mio. Lui è quello che sfoga la sua “rabbia” sui miei poveri calzini inermi come se fossero colpevoli di chissà quale affronto e che “quando miagola io lo so che parla di te”». Lisbona

“Quello che uccide i calzini” racconta la storia di una lei che va via mentre il gatto resta l’unico a guardare. Il brano ironizza su come un’assenza possa trasformarsi in ossessione, di come la realtà possa alterarsi portando a vedere elementi che non esistono, ma che in egual modo condizionano.

«Musicalmente - aggiunge Lisbona - il brano è allineato alle precedenti pubblicazioni in cui ho valuto far coincidere elementi testuali autobiografici ai suoni analogici che più mi fanno star bene. Ho scelto di produrre delle strofe “leggere”, con pochi suoni per lasciar spazio alla voce, al contrario dei ritornelli dove l’arrangiamento è più presente».



Autoproduzione

Radio date: 26 giugno 2020