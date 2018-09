Autonomia record per il nuovo SUV elettrico di Kia!

E' stata ufficializzata l'autonomia su ciclo combinato del nuovo Kia Niro elettrico (in accordo al ciclo di guida europeo WLTP): ben 485 km! Il dato è riferito al modello dotato della batteria "long-range" da 64 kWh.

Con la batteria standard più piccola da 39,2 kWh il Kia e-Niro riesce comunque a percorrere 312 km.

Un ottimo risultato per il SUV della Casa coreana che verrà presentato in Europa il mese prossimo al Salone dell'Auto di Parigi.

Prima ibrido, poi plug-in ed infine elettrico è il cammino percorso da Niro che nella versione EV è alimentato da un propulsore di nuova generazione, che utilizza inedite tecnologie destinate a equipaggiare i veicoli elettrici del futuro prossimo di Kia.

La versione elettrica di Kia Niro sarà in vendita in Corea nella seconda metà del 2018, per poi essere commercializzata progressivamente negli altri mercati.