Grande successo, a Milano, per l’anteprima di Luna Berlusconi, presentata dalla gallerista romana Patrizia Anastasi e da Roberto Porcelli di Arte Ora Tv, a cura di Paula Mordo. Tra i tanti invitati non poteva mancare Paolo Berlusconi, papà di Luna.

“Frammenti Di Picasso” è un progetto di Luna Berlusconi, in occasione del cinquantesimo anniversario della morte del grande artista Pablo Picasso. Si ispira al tipico “cubismo” dell’artista, per creare qualcosa di più moderno e attuale. Soggetti principali? Le donne, in tutte le loro forme e nei loro stati d’animo.

Vi aspettiamo, sui canali di Roberto Porcelli Arte Ora Tv, canali:

122, 157, 267, diretta Facebook e You Tube. Il 23 novembre, dalle 21,30 alle 24,00, la stessa Luna sarà intervistata, in diretta, sulle sue opere, in questa occasione speciale.

La gallerista Patrizia Anastasi sarà ai centralini, insieme a Fabiano Corridori, a rispondere alle vostre chiamate.