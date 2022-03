Il 3 Marzo 2022 è uscito “Il dubbio”, il nuovo lavoro del duo di artisti romani londinesi d’adozione, i “Dark Rumour ”, con la produzione e composizione del producer Fabyan: un brano dove le rime si sposano perfettamente con le note, portando alla luce la ferma volonta' di tenere il testo e la voce nel ruolo centrale. Il dubbio, è la metafora del viaggio cui si sono ispirati i ragazzi: è il mettere in valigia un sentimento nuovo, destinato a diventare costante e onnipresente dal momento della partenza. Le immagini del passato e le loro piccole paure sono i mandanti degli eventi del presente: a chi abbandona, a chi parte e non ritorna vengono addossate delle colpe. Il dubbio racconta che a causa della nostra stessa natura abbiamo tradito le nostre origini e ci siamo preclusi la possibilità di vivere attaccati alle nostre radici. Perdiamo la battaglia per mantenere un posto nella propria casa.E allora, evolversi diventa l'unica soluzione: si sperimenta un nuovo linguaggio.

I Dark Rumour sono un duo che collabora tra Londra e Roma. Nasce da due dei componenti dei Seven Low Down , band attiva nei 2000s nel panorama Indie Rock Emo Italiano, ispirandosi ad Everything But The Girl, David Sylvian e Bowie.

I Dark Rumour rendono omaggio a tutto quello che ormai è parte del passato e che ci ha segnati. Col dubbio che sia sempre e comunque troppo presto. O troppo tardi.

Ma non è mai troppo tardi per i nuovi progetti: dopo aver firmato con l’etichetta discografica indipendente Solo Records, i Dark Rumour sono pronti a fare spola tra Londra e l’Italia: “Il dubbio” infatti, è uno dei diversi singoli in uscita del 2022 con i quali approderanno nei migliori locali della movida italiana per una serie di live.

Continuate a seguirli sui social per tutte le news e le curiosità in arrivo!