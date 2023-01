Come avvenuto per le altre categorie, anche per Colf e Badanti, si preannuncia a breve un aumento stipendiale, quantificato di circa il 9% mese.

Come è giusto che sia il costo della vita è aumentato per tutti, non solo per gli altri lavoratori ed i pensionati, ma i prezzi sono lievitati per tutti, anche per il personale fiduciario impegnato nei ruoli di Colf e Badanti ed è per questo motivo che ritengo sia giustamente doveroso riconoscere detta integrazione salariale anche in favore della categoria, così il Segretario Generale FNL LAZIO, Salvatore ABBRUZZESE, intervenuto sulla vicenda.

Tra l'altro ritengo doveroso precisando che tale categoria, viene spesso già di per sé penalizzata dalla mancata applicazione delle maggiorazioni festivi e notturne, laddove lavorate, in contrasto a quanto dovrebbe poi essere statutariamente previsto, continua il Leader Sindacale.

Pertanto, auspico che gli incontri che si svolgeranno tra parti sociali ed organi datoriali, non possa fare altro che confermare quanto è all'ordine del giorno, nell'interesse collettivo dell'esercito di persone che quotidianamente si prodigano con il loro lavoro di collaboratori fiduciari ad esercitare il ruolo di Colf e Badanti alleggerendo e non di poco le problematiche quotidiane dei propri Datori di Lavoro.

Noi della Federazione Nazionale Lavoratori, unitamente al Segretario Generale FNL ITALIA, Giuseppe ALVITI, seguiremo l'intera vicenda e vigileremo sulla corretta applicazione delle vigenze, al fine di evitare soprusi da parte di terzi che sotto mentite spoglie, facendo finta di buttarsi nel dimenticatoio, non rispetteranno correttamente l'applicazione della Legge concernente tali aumenti.