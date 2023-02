I party di Circo Nero Italia non lasciamo mai indifferenti. Con le loro performance gli artisti di CNI mettono insieme l'alto e il basso, il bello e ciò che colpisce. Anche se sono sempre focalizzati sull'intrattenimento, riescono in certi momenti anche a colpire al cuore, a far pensare. Per loro il corpo, i costumi e gli show sono modi per esprimersi, certo, ma prima di tutto sono momenti importanti, non così effimeri. Ci si potrà ripensare a lungo. Sono ballerini, ballerine, mangiafuoco, attori, specialisti in effetti speciali (...), tutti coordinati da Duccio Cantini. Si dividono tra feste frequentate anche da famiglie, eventi diurni, dinner show e party scatenati in discoteca. Perché quando si sa fare spettacolo, il contesto conta molto meno della capacità di regalare emozioni mescolando l'alto e il basso.

Venerdì 24 febbraio gli artisti di Circo Nero Italia sono al Cobra di Pietrasanta insieme a Nicola Zucchi, un ristorante d'eccellenza. La sera dopo, il 25 febbraio, restano in Versilia, ma si spostano alla Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi. Non solo, il 25/2 fanno anche scatenare Tuscany Hall, a Firenze, in un party scatenato con The Mario e Rockets.



CIRCO NERO ITALIA

392 069 5432

www.circoneroitalia.it

[email protected]