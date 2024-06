Il brano dell’eclettica band sugli stores digitali e dal 24 maggio nelle radio.

“Even” è il nuovo singolo della poliedrica band dei Soul Kamikaze, sui principali stores digitali e dal 24 maggio nelle radio in promozione nazionale. Produzione impeccabile, dagli arrangiamenti ben strutturati ed estremamente curati che evidenziano una personalità prorompente, figlia di una maturità artistica raggiunta ormai a pieni voti. Stile, ricerca ed eleganza sono le parole d’ordine in questo nuovo progetto discografico dei Soul Kamikaze che continuano a stupire in un viaggio musicale che sembra non avere alcun limite o confine.

“Il singolo prende forma e si colora sopra ad un grammelot del produttore che indicava con questo la melodia. Le parole sono state rovesciate sul foglio di getto e Even ci mostra qualcosa di inaspettato, un tempo di reazione giunto al termine che ci porterà ad uno scontro finale dove, comunque, vada saremo sì perdonati, ma anche dimenticati se viene meno la passione.” Soul Kamikaze

https://open.spotify.com/intl-it/album/7ixc8rEYW5zQ3L1mlsnqSu?si=mKcmaiO1TmC7fwbkiYuK-g

Il nuovo singolo “Even” del progetto Soul Kamikaze segna un momento di trasformazione per la band. Questo brano rappresenta un passo significativo verso la maturazione del loro suono, evidenziando un'evoluzione artistica che mescola una direzione decisa con sfumature blues e assoli frenetici di chitarra. L'uso di elementi musicali più complessi e sofisticati riflette una band che sta esplorando nuove frontiere sonore, arricchendo la propria identità musicale e creando un'esperienza d'ascolto più profonda e coinvolgente.

