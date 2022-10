Al giorno d'oggi, usiamo i nostri smartphone per quasi tutto. Controlliamo le e-mail, aggiorniamo i social media e teniamo persino traccia dei nostri impegni. Con le fotocamere integrate ormai di altissima qualità scattiamo foto e video della nostra quotidianità con una facilità disarmante, perdendo così di fatto l'abitudine di portarci dietro la macchina fotografica, come si faceva una volta negli anni passati. Ma che dire di coloro che hanno ancora questa abitudine di portare una fotocamera digitale in giro? C'è davvero bisogno di entrambe o una categoria può far scomparire l'altra per sempre? Di seguito analizzeremo i pro e i contro di questi fantastici dispositivi per capire cosa vale la pena tenere in tasca.

Le immagini degli smartphone sono molto più facili da condividere. È possibile scattare una foto con lo smartphone, caricarla su Instagram o Facebook, inviarla direttamente a un amico tramite SMS o e-mail e persino stampare l'immagine se si desidera appenderla alla parete di casa. Se andate in vacanza con amici e familiari, chiedete a tutti di scaricare l'app per condividere le foto (di solito se ne trova una gratuita). Una volta che ognuno ha il proprio account con le foto delle vacanze precedenti archiviate nella propria libreria, è sufficiente taggarsi a vicenda nei post man mano che si procede, in modo che tutti vedano ciò che viene registrato.

Gli smartphone sono ottimi per la fotografia di tutti i giorni. Sono facili da usare, comodi e portatili. È possibile catturare momenti in movimento e condividerli istantaneamente con amici e familiari, cosa che non sarebbe possibile fare con una fotocamera digitale a meno che non si sia connessi a Internet.

Gli smartphone consentono inoltre di scattare fotografie in modo non invasivo e senza disturbare il soggetto. Se la vostra amica viene fotografata da qualcun altro con una fotocamera digitale, potrebbe sentirsi in imbarazzo perché sa che sta catturando la sua immagine (e forse la sta anche registrando). Se sapesse che tutto questo avviene a sua insaputa o senza il suo consenso, si sentirebbe sicuramente a disagio! Con uno smartphone, invece, poiché non ha obiettivi o flash come le macchine fotografiche più grandi, è molto meno probabile che le persone si accorgano di ciò che sta accadendo mentre scattano foto, rispetto a chi punta qualcosa contro di loro, che potrebbe essere visto come intimidatorio, se non addirittura inquietante!

Le fotocamere hanno una serie di vantaggi rispetto agli smartphone che consentono di scattare foto di qualità superiore. Ad esempio, le fotocamere hanno sensori più grandi rispetto agli smartphone, il che significa che possono raccogliere più luce in meno tempo (elemento essenziale per qualsiasi foto). Ciò significa che le fotocamere digitali sono in grado di realizzare scatti notturni migliori e con una ridotta profondità di campo (che consente di mettere a fuoco il soggetto sfocando lo sfondo).

Le fotocamere digitali hanno anche obiettivi migliori rispetto agli smartphone: il loro vetro è solitamente in vetro ottico multicoated o in cristallo di zaffiro, a seconda del budget a disposizione. Inoltre, se si desidera ingrandire un oggetto nella foto o assicurarsi che sia esposto correttamente, le fotocamere digitali consentono di regolare manualmente le impostazioni di apertura e velocità dell'otturatore. Consentono inoltre di acquisire immagini a risoluzioni più elevate, fino a 60 megapixel reali, e offrono funzioni come la fotografia HDR (high dynamic range) che combina più esposizioni in modo da ottenere un risultato più chiaro indipendentemente dalla fonte di luce utilizzata durante lo scatto. Ulteriori informazioni puoi trovarle qui:Guida alle migliori fotocamere digitali.

Le fotocamere digitali offrono molte più impostazioni per aiutarvi a scattare foto migliori, come la modalità timer e la messa a fuoco automatica. L'obiettivo della fotocamera consente inoltre di scattare foto panoramiche, ritratti e primi piani con facilità. Le fotocamere digitali consentono anche di scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione, cosa che le pellicole tradizionali non possono fare.

Poiché le fotocamere digitali offrono un controllo maggiore sulle immagini rispetto agli smartphone (ad esempio, hanno impostazioni manuali), sono spesso in grado di catturare quel genere di cose che solo i fotografi esperti possono produrre: effetti speciali, prospettive o angolazioni insolite, illuminazione complessa e molto altro ancora!

Le videocamere hanno uno schermo ribaltabile con stabilizzatore ottico, per cui è possibile vedere il filmato che si sta registrando mentre lo si sta girando mantenendo stabile la ripresa.

Le fotocamere hanno obiettivi e apparecchiature audio di qualità migliore, che consentono di ottenere filmati di qualità superiore (se si sa cosa si sta facendo).

Le migliori fotocamere digitali hanno una durata della batteria superiore a quella dei loro smartphone, il che significa che non si esauriranno a metà delle riprese!

Uno dei motivi principali per cui le fotocamere digitali sono molto più grandi degli smartphone è che hanno bisogno di più spazio per ospitare tutti i loro componenti, compresi gli obiettivi e i sensori di immagine. Uno smartphone può utilizzare un obiettivo più piccolo perché deve catturare solo video in qualità HD o 4K, mentre una vera fotocamera cattura sia immagini fisse che video ad alta risoluzione. Un altro fattore che rende le fotocamere digitali più grandi è il loro prezzo. La maggior parte dei consumatori che acquistano uno smartphone opta per il prodotto migliore che può permettersi, ma i fotografi potrebbero essere disposti a spendere migliaia di europer un singolo obiettivo se ciò significa catturare foto migliori.

Le fotocamere digitali richiedono inoltre tempi di ricarica più lunghi rispetto ad altri tipi di dispositivi, come i telefoni cellulari o i computer portatili, perché hanno batterie più grandi e display più elaborati, come i mirini (la parte in cui si guarda quando si scattano le foto), che richiedono un consumo di energia supplementare nel tempo durante le sessioni di utilizzo tra una ricarica e l'altra.

Ora che sapete quali sono i pro e i contro dell'uso di una fotocamera per smartphone rispetto a una fotocamera digitale, dovete decidere quale sia quella giusta per voi.

Per la maggior parte delle persone, il principale vantaggio dell'uso di uno smartphone rispetto a una fotocamera digitale è la portabilità. Gli smartphone sono molto più comodi da portare con sé rispetto a qualsiasi altro tipo di fotocamera, quindi sono ideali per scattare rapidamente foto e video in movimento. Se questo aspetto è importante per voi, la decisione dovrebbe essere facile: procuratevi un bel telefono con un'eccellente fotocamera e iniziate a scattare!

Tuttavia, se la qualità dell'immagine è più importante della convenienza nelle vostre esigenze fotografiche, forse è meglio investire in una vera e propria reflex digitale (DSLR). Queste fotocamere offrono caratteristiche straordinarie, come gli obiettivi intercambiabili e i controlli manuali, che non si trovano sugli smartphone, e che vi daranno la massima libertà creativa in ogni scatto, consentendovi di regolare manualmente le impostazioni di esposizione senza dovervi affidare esclusivamente alle funzioni automatiche.

Conclusioni

Quindi, qual è l'opzione migliore? La risposta è che non ce n'è una sola. Ognuna ha i propri vantaggi e svantaggi, quindi se state cercando una fotocamera per lavoro a livello professionale, oppure da usare durante un viaggio o un evento in cui volete scattare molte foto, le fotocamere digitali sono ancora ottime scelte e lo resteranno per molto tempo. Ma se volete qualcosa per tutti i giorni, che stia in tasca e che scatti foto decenti da solo (senza essere troppo complicato), allora gli smartphone andranno benissimo!