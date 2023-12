Il brano dell’artista sugli stores digitali e dal 15 dicembre nelle radio

“Incolore” è il singolo dell’eclettico artista ALI, sui principali stores digitali e dal 15 dicembre nelle radio in promozione nazionale. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti di tendenza, ma che evidenziano comunque originalità e una forte personalità dell’artista. Melodie vincenti, destinate ad entrare in testa sin dal primo ascolto, su cui scivola la voce di ALI, con una interpretazione sentita, intima e autentica. Il brano tocca tematiche importanti e attuali: nella vita a volte capita di perdere la via, affrontare difficoltà. Possano essere in una storia di amore, in una passione, nel lavoro, nella salute. Vediamo le nostre certezze sgretolarsi e tutto ci sembra incolore. Ma ricorda che solo tu hai il potere di cambiare, di svoltare una situazione. Con passione determinazione coraggio puoi fare tornare il colore nella tua vita. O meglio, in colore!

L’artista racconta

Immaginate un mondo sulle ALI della musica! Scrivere e cantare libera in me emozioni e sensazioni uniche e profonde che amo condividere con chi mi ascolta. Ho iniziato a scrivere e cantare per gioco, ormai sono passati due anni e sto continuando per la magia e le emozioni che la musica mi trasmette.

Non è mai troppo tardi per fare ciò che ci rende felici, basta iniziare. Che siate uno, dieci, cento o un milione ad ascoltarmi non importa. Quello che conta e che quell’uno provi un’emozione unica e intensa. Sono molto entusiasta di questa nuova avventura e di questi nuovi orizzonti da esplorare... E ora spieghiamo le ALI e… voliamo!

YouTube: https://youtube.com/@AliOfficialMusic.?si=WQa80qzH9phEnPG8

Tiktok: https://www.tiktok.com/@giuse_ali?_t=8i1Lt5T1Okr&_r=1

Spotify: https://open.spotify.com/artist/3DJfqc8zXlT27LYHh7NHtC?si=vxer6nIjRYacodZq_sIV_A