ROMA - (Ernesto Genoni) -Sul prelievo straordinario alle banche, viene fotografata dall'ultima rilevazione di Lab21.01 per Affaritaliani.it una situazione chiara. Quasi il 92% degli intervistati si è dichiarato favorevole al provvedimento messo in campo dall'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, condividendo la decisione del Consiglio dei ministri sul prelievo straordinario. Dunque il 91,6% si è detto favorevole alla misura del Consiglio dei Ministri sulla tassazione sugli extraprofitti delle banche e l'8,4% ha commentato a sfavore.

Il Consiglio dei Ministri ha stabilito di introdurre una tassazione del 40% sulla differenza ingiusta fra l'ammontare degli interessi passivi e degli interessi attivi delle banche, cioè la differenza su quanto le banche applicano per prestare soldi e quanto riconoscono quando si depositano i soldi.

Una decisione quella del Governo Meloni per intervenire a sostegno delle famiglie in difficoltà messe a dura prova dal caro-mutui per la prima casa e dai rincari generalizzati. Un'opera che viene definita doverosa e da cui arriveranno benefici per i cittadini. Gli introiti - ha affermato il ministro Matteo Salvini – verranno destinati per un ulteriore taglio delle tasse e per guardare alla prossima manovra con ottimismo.