In questo periodo storico senza precedenti, che ha fatto letteralmente tabula rasa di improvvisati e qualunquisti, finalmente si ritorna alla professionalità e alla vera competenza che negli ultimi anni era andata perduta, in special modo nel mondo della notte.

La discoteca Hollywood Rythmoteque, storico locale situato nel headquarter del recentissimo Design District (Gae Aulenti – Corso Como), da anni considerato punto di riferimento dello Star System internazionale e meta indiscussa di fashion and nightlife life addicted, artisti, bloggers, influencers and "not ordinary people", riapre i battenti per una stagione all'insegna dell'innovazione.

Si veste di nuovo partendo dalla proprietà, costituita da vere e proprie colonne portanti della Milano by night: Fabricio Lanfredi, Francesco Del Piano e Alberto Baldaccini, pilastri indiscussi dell'intrattenimento milanese.

Qualità, creatività, innovazione, sono le fondamenta sulle quali è basato il progetto Hollywood Group (Hollywood & Loolapaloosa), frutto dell'impegno e della ricerca dei tre imprenditori che puntano a rivisitare in chiave moderna il glorioso passato della storica location, ospitando sfilate, mostre, vernissage e party organizzati ad hoc che renderanno unico e indimenticabile ogni genere di evento.

Il progetto Hollywood Group è capitanato dal CEO e Co-Owner Fabricio Lanfredi, imprenditore di origini brasiliane, con un passato da modello, cosmopolita e grande esperto di comunicazione, sposato con la modella Beatriz Lanfredi e papà di due splendidi bambini.

La componente umana, l'umiltà e l'onestà sono la forza che racchiude il successo di Fabricio che attraverso la sua lealtà e trasparenza riesce a creare delle connessioni reali e autentiche con i suoi diversi collaboratori, fattore determinate per la riuscita di qualsiasi tipo di progetto.

Insieme ad un servizio d'eccellenza e ad una programmazione ancora in work in progress data la recentissima riapertura, Hollywood Rythmoteque ritorna ad essere ancora una volta il palcoscenico più ambito dalla moda, dall'arte e dal design.

Il calendario è già ricchissimo di avvenimenti, dopo aver registrato un sold out senza precedenti con l'evento di Halloween, in programmazione (date da definire) ci sono il party di apertura ufficiale che ospiterà l'evento STUDIO 54 (locale leggendario della New York anni 70 che più si avvicina al concept di immagine che propone Fabricio Lanfredi ), il party di Capodanno e il grande e attesissimo compleanno di Hollywood Rythmoteque che si conferma ancora una volta il locale "avant garde" per antonomasia.

Questi sono gli eventi apriporta per una stagione all'insegna del puro divertimento, a seguire naturalmente ci saranno le sfilate, gli spettacolari after show dedicati ai designer delle fashion week, delle design week e a tutti gli appuntamenti delle fiere più prestigiose, milanesi ed estere.

Il progetto prevede partnerships con discoteche internazionali dove si balla solo musica di tendenza e di gran glasse.

I proprietari tengono a precisare che i clienti saranno accolti e coccolati nelle condizioni più sicure, a norma di Decreto, in un'atmosfera comunque serena, piacevole e divertente.

Come afferma Fabricio Lanfredi: "Hollywood Rythmoteque non è solamente una discoteca, ma uno State of Mind".

Giorni e orari di apertura: dal martedi alla domenica, dalle h23 alle h5. Ingresso 30 euro