Dopo aver appiccicato un titolo dell'Ansa sopra ad un fotomontaggio, la Lega si Salvini ha pubblicato sui social del proprio capitano la foto riprodotta in alto accompagnandola con il seguente testo, che riproduceva quanto già scritto nell'immagine:

"Dove sono le femministe di sinistra???"

Ma che c'entra? Le femministe, e non si sa bene poi perché debbano essere di sinistra e non anche di destra, hanno detto in passato di supportare i talebani o addirittura di tifare per il loro ritorno al potere in Afghanistan?

Forse hanno detto o fatto qualcosa da cui si potesse anche solo lontanamente supporre che i talebani, in Afghanistan, potessero in qualche modo favorire i diritti delle donne?

Se non è così, e non è così, allora che senso ha pubblicare un simile messaggio?

Infine, che cosa dovrebbero fare le femministe di sinistra per contrastare le politiche dei talebani? Salvini e la Lega non lo dicono, come neppure non dicono che cosa, di concreto, abbiano fatto in tal senso le femministe di destra... semmai esistano.

Tutto questo è la dimostrazione che quando si vive di propaganda si finisce per esserne vittime... finendo per rendersi ridicoli