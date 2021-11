Stanno raggiungendo ottimi risultati i più recenti dischi di DAN:ROS, dj producer sanmarinese. Le sue release sono sempre perfettamente sospese tra nu disco, deep house e soulful. La sua "You Funk", prodotta con Walterino ed uscita Purple Disco Records, la label del mitico dj svizzero Jamie Lewis, dopo due settimane dall'uscita è ancoroa in top 10 House chart su Traxsource, la bibbia dei dj.

Il 19 novembre invece esce il DAN:ROS Remix di Georgie Porgie - "Life Goes On" su etichetta [I Am House]. "E' il remix più importante che io abbia fatto, oltre ad essere stato il disco più amato da me nei primi anni 2000, ovvero è una grande soddisfazione!", spiega DAN:ROS. Infine il 25 novembre esce il DAN:ROS & Nicola Zucchi Remix di Hatiras - Make It Up To You su Spacedisco Records, anche questo un brano perfetto per ballare o almeno muoversi un po' col sorriso sulle labbra.

Chi è DAN:ROS?

riginario di San Marino, Danilo Rossini, al mixer DAN:ROS, fa il dj da sempre. A 15 anni già mixava con i giradischi Pioneer 1200 del fratello, per poi far ballare un po' tutti i club che contano in Riviera Romagnola, compresa la Molo Street Parade. Da settembre 2019 ha iniziato a produrre musica con continuità nel suo studio di registrazione. I risultati sono già importanti. Ad esempio, sono già arrivati diversi remix per Juicy Music, la label del top dj Robbie Rivera (tra cui quello per Robbie Rivera & Dreamfreak - "Comfortable Pain"). A questo link, bit.ly/DAN-ROS-alladisco, è possibile leggersi una lunga ed interessante a un artista in costante crescita a livello italiano e soprattutto internazionale.

Un recente post di DAN:ROS su Instagram

https://www.instagram.com/p/CWYc-hpoukt/