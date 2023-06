L'Uomo Elastico, il fumetto di Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino è inarrestabile e continua il suo successo sotto i riflettori dei media nazionali. Il volume con le illustrazioni di Tiziano Riverso ed edito da Edizioni Antea è stato ospite della rubrica a cura del noto e bravo giornalista Claudio Ciccarone, Il Leggilibri – Libriamoci, dedicata al mondo letterario in onda sul Tgr Rai e RaiNews.

Il fumetto solidale come lo recensisce il giornalista, punta a sensibilizzare il lettore in ambito medico e incentivare la ricerca sulle malattie rare spiegando che la storia a colori racconta la vita vera di uno degli autori, Nunzio Bellino, attore e personaggio televisivo che combatte con una rara e perfida patologia, la Sindrome di Ehlers-Danlos che colpisce il tessuto connettivo facendo diventare il suo corpo completamente super elastico. Al Tgr Rai anche alcune immagini del cortometraggio ” Elastic Heart” diretto da Giuseppe Cossentino dal quale è tratto il libro a fumetti e riprendendo un momento dell’intervista di Nunzio Bellino a Storie italiane Rai1.

Una delle puntate più seguite della trasmissione con picchi record di share del 21% dove l’attore è stato consacrato simbolo antibullismo. Il volume a fumetti è in tour da un anno, tra le tappe fondamentali ricordiamo la Dimora del Confino di Cesare Pavese (Brancaleone) Calabria, "Il Salotto delle Celebrità", a Venezia durante la Mostra Internazionale D'Arte del Cinema. Tra le ultime, la libreria "Io Ci Sto" a Napoli e l'incontro con diverse scuole per trattare ed educare gli studenti all'inclusione, alla diversità e sensibilizzare al bullismo. Bellino e Cossentino hanno presentato il libro a fumetti anche in diverse radio e televisioni.

Il cortometraggio Elastic Heart ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti ed è stato anche in concorso ai David Di Donatello 2023. L'Uomo Elastico ed Elastic Heart sono un progetto unico che corrono insieme ed hanno avuto entrambi una risonanza di tiratura internazionale.