Super Santa For Peace un comics per beneficenza

Un volume di illustrazioni realizzate da artisti internazionali provenienti da tutto il globo, uniti da un solo scopo: la voglia di aiutare le popolazioni colpite dal sisma del Messico del Settembre 2017.

Aster Academy ha dato vita al progetto in collaborazione con il giovane autore Stefano Labbia, creatore dell’universo di Super Santa, un eroe positivo in tempi difficili. Ed è proprio in tempi difficili che nasce l’idea di realizzare un volume di sole illustrazioni a più mani: varie le tecniche usate dagli artisti coinvolti e provenienti da ogni parte del globo. Il volume, cento pagine, è distribuito sulle piattaforme digitali (Amazon, Apple, IBS etc.) sia in versione cartacea che ebook, per la durata di un anno.

L’intero ricavato andrà a favore delle popolazioni colpite dal sisma del Messico e sarà utilizzato per l’acquisto di beni di prima necessità e trasporti degli stessi da parte di Aster Academy.

Gli artisti hanno risposto positivamente al progetto permettendo la realizzazione di quest'opera a scopo benefico. Hanno partecipato al progetto:

Diego AndradeShellz ArtBarbara AstegianoElena CapocciaValerio Chiola ( Trattate male, Antigone )Hristo Chukov (Art Lead – Gameloft Sofia)Stefano Fabbri ( Il Monile Di Bengasi )Michele FuriaAnwar GantDarren GateKasei GriffithsFrancesco GriecoGiusy IannielloShintaro Kago ( Super-Conductive Brains Parataxis ( 超伝脳パラタクシス Choutennou Paratakushisu ))Spike O’Laochdha ( Revenant )IP LobatoTim LordValeria LungaroniAndros MartinezFrancisco MaurizMellodeeJulio MendozaEvandro Menezes ( A Transition Rite (The Heirs of the Titans Book 0), Maidens Gladiatrix )Uriel OrtegaFrancesco PotenzaJessica PrandoGilberto ReyesDiana RivadossiJuliano Souza Vinicious De SouzaTomislav Tikulin ( Pimpeki )Giovan Giuseppe Trani (cover cartaceo)Andy VeilskiVladimir Vilimovsky



Super Santa For Peace nasce come un progetto il cui ricavato andrà interamente a scopo umanitario ed è disponibile su AMAZON.