La MotoGP, dopo la tappa negli Stati Uniti, torna di nuovo a Misano per il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. le libere del venerdì sono state caratterizzate dalla pioggia e Jack Miller (Ducati) ha fatto registrare il miglior tempo con 1:41.305, unico pilota a scendere sotto 1:42.

Dietro a lui, sebbene con un secondo di distacco, la Pramac di Johann Zarco che sembra aver finalmente superato i problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento. Terzo tempo quello di Aleix Espargaro su Aprilia.

Quartararo (Yamaha), oggi, non è riuscito a far meglio del 16° tempo, mentre l'altro ducatista in lotta per mondiale, Francesco Bagnaia, ha ottenuto l'ottavo tempo.

Tra i primi dieci migliori tempi, troviamo Iker Lecuona (Tech3 KTM) quarto davanti a Miguel Oliveira (Red Bull KTM) e al rookie Luca Marini (SKY VR46 Avintia). Lorenzo Savadori (Aprilia), al rientro in pista come wildcard, è settimo e si mette alle spalle oltre Bagnaia anche Danilo Petrucci (Tech3 KTM) e Jorge Martin (Pramac).

Domattina, in FP3, saranno in molti – tra cui il leader della classifica oltre al campione del mondo in carica Joan Mir (Team Suzuki Ecstar), all’idolo di casa Enea Bastianini (Avintia Esponsorama) e all’otto volte iridato Marc Marquez (Repsol Honda Team) dovranno migliorarsi per centrare l’accesso diretto alla Q2.

Ma anche sabato, almeno in mattinata, su Misano è prevista pioggia.