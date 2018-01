Stefano Accorsi e Kasia Smutniak in “Made in Italy”, il nuovo film di Luciano Ligabue dal 25 gennaio al cinema

Raccontata con le parole e la musica di Luciano Ligabue, una tormentata dichiarazione di amore verso il nostro Paese fatto di luoghi letterari suggestivi:“Made in Italy”.

Non un incubo ma la paura forse, di “crescere in fretta” per eventi fatti anche da divertenti aneddoti legati a Riko, un uomo onesto, l'uomo della vita reale vissuta trasandata in cui compare e scompare quella energia e fiducia che scoraggia ma che alla fine vince su tutto.

Sperone di roccia che con speciali alchimie di sviluppo, dove si incrociano vite ed affanni dei protagonisti, visti dall'alto del rammarico e dalla riprovazione di sognatori introversi capricciosi colti, a volte da esistenziali sconforti, alla fine ecco la spinta a riconquistare tutto, ottenendo la rivincita su una vita, in cui tutto sembra essere diventato improvvisamente precario: il lavoro, il futuro, i sentimenti.

Made in Italy, una produzione FANDANGO, ZOO APERTO, RISERVAROSSA, EVENTIDIGITALI FILMS in collaborazione con MEDUSA FILM, vede tra i principali protagonisti Stefano Accorsi, Kasia Smutniak, Fausto Maria Sciarappa, Walter Leonardi, Filippo Dini, Alessia Giuliani, Gianluca Gobbi e Tobia De Angelis.

_©Angelo Antonio Messina