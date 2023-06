Da spazio abbandonato e frequentato saltuariamente ad una vera e propria area sportiva, che è stata intitolata ad uno sportivo vero: il compianto Ernesto Zappia. Il merito va ascritto all’Assessore allo Sport Antonio Nicosia, che in sinergia con gli uffici del settore ha fatto sì che lo spazio, dove è collocato il campo polivalente, nella riviera di Ponente, vicino al vecchio palasport di via Tukory, potesse diventare un riferimento per quelle società, che svolgono attività sportiva a livello promozionale.

Nei giorni scorsi l’inaugurazione con la sistemazione d’una targa commemorativa di Ernesto Zappia, alla presenza del Sindaco Midili, dello stesso Nicosia e dei familiari di Zappia, che hanno ringraziato l’Amministrazione per l’attenzione nei confronti del loro congiunto, ancora oggi ricordato per la sua immensa dedizione per il mondo dello sport e la sua immensa generosità.

“Il giusto ricordo dello sportivo e dell’uomo Ernesto Zappia. – ha detto Nicosia – É stata una gioia vedere nella sua memoria la presenza della famiglia e il coinvolgimento della comunità sportiva, attraverso la vicinanza della società Svincolati e di tanti giovani atleti impegnati nella sana e felice competizione. Orgoglioso della vitalità, che trasmette l’Area Sport “E. Zappia” e del lavoro, che si sta svolgendo, in umile silenzio, per donare agli sportivi, strutture da sempre mortificate dall’oblio”.

L’Assessore ai Servizi sociali Pasquale Impellizzeri ha reso noto che si è deciso di dare attuazione al progetto “Asilo nido estivo” che permetterà di garantire il servizio alle famiglie anche nei mesi estivi sino al 31 agosto, dalle 9 alle 17 nella struttura comunale di San Pietro.

«Ritengo che grazie a questa iniziativa – ha detto Impellizzeri – si assicura un sostegno a quelle famiglie che durante questo periodo, per varie ragioni, hanno la necessità di beneficiare di questo servizio socio-educativo».