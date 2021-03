Nel 2020 il Pil (in volume) è diminuito del -8,9% rispetto al 2019, mentre il rapporto deficit/Pil è stato pari al -9,5%. Il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) misurato in rapporto al Pil, è stato pari al -6%, mentre era stato del +1,8% nel 2019.

Nel 2020 la pressione fiscale comprendente imposte dirette, indirette, in conto capitale e contributi sociali, in rapporto al Pil, è risultata pari al 43,1%, in aumento rispetto al 42,4% dell'anno precedente.

Il debito dell'Italia ha raggiunto nel 2020 quota 2.569.258 milioni ed è pari al 155,6% del Pil, rispetto al 134,6% del 2019. Il motivo è da attribuirsi al calo del Pil e ai provvedimenti in emergenza, entrambi dovuti alla diffusione della pandemia da coronavirus.