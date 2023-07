Luglio 2023 si appresta a stracciare i record mai registrati finora in relazione alla temperatura, secondo quanto affermato oggi dal Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, dopo che alcuni scienziati hanno dichiarato che questo mese sarà destinato a diventare il più caldo di sempre.

L'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite (OMM) e Copernicus, il Servizio dell'Unione Europea per il Cambiamento Climatico, hanno dichiarato congiuntamente che è "estremamente probabile" che luglio 2023 batta il precedente record.

"Non dobbiamo aspettare la fine del mese per saperlo. A meno di una mini-era glaciale nei prossimi giorni, luglio 2023 batterà ogni record", ha detto Guterres a New York. "Il cambiamento climatico è qui. È terrificante. Ed è solo l'inizio", ha detto ai giornalisti, aggiungendo che "è giunta l'era dell'ebollizione globale".

Gli effetti del caldo di luglio sono stati osservati in tutto il mondo. Migliaia di turisti sono fuggiti dagli incendi boschivi sull'isola di Rodi, e molti altri hanno sofferto per il caldo torrido nel sud-ovest degli Stati Uniti. La temperatura in una città del nord-ovest della Cina ha raggiunto i 52,2° C, battendo il record nazionale.

Sebbene l'OMM non abbia ancora dichiarato ufficialmente il record, preferendo aspettare fino a quando ad agosto non saranno disponibili tutti i dati definitivi, un'analisi dell'Università di Lipsia, pubblicata giovedì, ha stabilito che luglio 2023 sarà il mese più caldo di sempre.

La temperatura media globale di questo mese secondo le previsioni sarà di almeno 0,2° C più calda di luglio 2019, in precedenza il mese più caldo mai registrato nei 174 anni di osservazioni, secondo i dati dell'Unione Europea.

La differenza tra ora e luglio 2019 è "così significativa che possiamo già affermare con assoluta certezza che luglio 2023 batterà il record", ha dichiarato il climatologo di Lipsia, Karsten Haustein.

Luglio 2023 è stimato essere di circa 1,5 gradi Celsius più caldo della media pre-industriale. L'OMM ha confermato che le prime tre settimane di luglio sono state le più calde mai registrate.

Commentando il modello, Michael Mann, un climatologo dell'Università della Pennsylvania, ha affermato che era chiaro già a metà luglio che sarebbe stato un mese di caldo record, confermandosi come "indicatore di un pianeta che continuerà a scaldarsi finché continueremo a bruciare combustibili fossili".

Normalmente, la temperatura media globale di luglio si aggira intorno ai 16° C, compresi i mesi invernali dell'emisfero meridionale. Ma questo luglio ha raggiunto i 17° C.

Inoltre, "potremmo dover risalire a migliaia se non decine di migliaia di anni per trovare condizioni altrettanto calde sul nostro pianeta", ha detto Haustein. Le prime registrazioni climatiche meno precise, raccolte da fonti come carotaggi di ghiaccio e anelli degli alberi, suggeriscono che la Terra non era così calda da 120.000 anni.

L'analisi di Haustein si basa su dati preliminari delle temperature e modelli meteorologici, inclusi i pronostici fino alla fine del mese, ma è stata confermata da scienziati indipendenti.

"Il risultato è confermato da diverse fonti di dati indipendenti che combinano le misurazioni nell'oceano e sulla terra. È statisticamente robusto", ha dichiarato Piers Forster, un climatologo dell'Università di Leeds in Gran Bretagna.

Temperature torride hanno colpito vaste aree del pianeta. Mentre di solito la notte è più fresca nel deserto, questo mese la Valle della Morte nello stato americano della California ha registrato la notte più calda mai registrata a livello globale.

Gli incendi boschivi in Canada hanno bruciato a un ritmo senza precedenti. Francia, Spagna, Germania e Polonia sono state colpite da ondate di calore, con la colonnina di mercurio che ha raggiunto i 40° C in Sicilia, parte della quale è avvolta dalle fiamme.

Ondate di calore marine si sono sviluppate lungo le coste, dalla Florida all'Australia, sollevando preoccupazioni per la morte delle barriere coralline.

Nel frattempo, piogge e inondazioni record hanno colpito Corea del Sud, Giappone, India e Pakistan.

"La temperatura media globale non uccide nessuno", ha detto Friederike Otto, una scienziata del Grantham Institute per il Cambiamento Climatico di Londra. "Ma un luglio più caldo di sempre si manifesta in eventi meteorologici estremi in tutto il mondo".

Il pianeta è nelle prime fasi del fenomeno climatico etichettato come El Niño, causato da acque insolitamente calde nel Pacifico orientale. El Niño tipicamente porta temperature più calde in tutto il mondo, aggravando il riscaldamento causato dai cambiamenti climatici causati dall'uomo. Sebbene i suoi effetti dovrebbero raggiungere l'apice nei prossimi mesi del 2023 e nel 2024, El Niño ha già iniziato a contribuire ad aumentare le temperature, ha detto Haustein.

Luglio è tradizionalmente il mese più caldo dell'anno, e l'UE ha dichiarato che ad agosto non si prevede che si supererà il record di questo mese. Tuttavia, gli scienziati prevedono che il 2023 o il 2024 finiranno per essere gli anni più caldi nei libri di storia, superando il 2016.



Fonte: Reuters