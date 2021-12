Ospitato all’interno di Fortezza Est, il nuovo progetto under 35 per il territorio: co-working a baratto, pratiche urbane, percorsi di editoria, art-work, laboratori, urbanistica esperienziale, processi partecipati e una biblioteca speciale

Dal 3 dicembre 2021, a Torpignattara, apre le porte Ideale - vincitore del bando VitaminaG nell’ambito del programma GenerAzioniGiovani.it, finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento per la Gioventù - il nuovo progetto under 35 per il territorio, sviluppato dall’associazione giovanile Melting Pot, grazie all’ospitalità e al coraggio di Fortezza Est. Co-working a baratto, pratiche urbane, percorsi di editoria, art-work, laboratori, urbanistica esperienziale, processi partecipati e una biblioteca speciale per uno spazio che declina la creatività under35 in molteplici forme nel centro culturale, libreria e teatro indipendente di Torpignattara.

Sono tre i progetti permanenti che verranno presentati al territorio venerdì 3 dicembre, dalle 18:30: Biblioteca Delgado, Co-working “a baratto”, Mappa della Creatività.

Biblioteca Delgado: progetto creativo e permanente di avvicinamento alla lettura e valorizzazione del libro, ispirato al romanzo “Mestieri immateriali di Sebastiano Delgado” di Dario Franceschini, prevede lo sviluppo di una biblioteca composta da libri, donati da artisti e artiste, accademici, personalità della scena nazionale e internazionale, che siano stati fondamentali per il loro percorso di vita.

Co-working “a baratto”: sei postazioni gratuite per creativi del territorio, dove in cambio viene chiesto alle persone coinvolte di mettersi a disposizione per sviluppare un’azione creativa o per svolgere un servizio creativo utile alle attività del progetto.

Mappa della Creatività: realizzata dallo street artist Tito, è un dispositivo mutevole nel quale le diverse associazioni o realtà culturali dell’area di riferimento vengono a presentare le loro attività alla comunità di Ideale e si registrano sulla mappa, creando così una modalità creativa di fare networking e di far conoscere le molteplicità del territorio.

Insieme ai progetti permanenti, sono tante le progettualità che verranno sviluppate per la primavera 2022, in co-realizzazione con altri associazioni e strutture: Editoria del Territorio, in co-realizzazione con Creativa: percorso editoriale partecipato e gratuito per cittadini e cittadine nel quale, attraverso pratiche, lezioni frontali e indagini sui nuovi strumenti di comunicazione, si arriva a comporre un nuovo dispositivo editoriale multiforme, composto dalle voci dei partecipanti al processo; La storia a fumetti, in co-realizzazione con Fortezza Est: un laboratorio per le nuove generazioni che investiga diversi periodi che attraversa diversi periodi storici elaborando nuove strategie di narrazione della storia tramite le tecniche e i linguaggi del fumetto; Non è un paese per vecchietti, in co-realizzazione con Just in Two: progetto culturale multidisciplinare sviluppato sui temi dell’inclusione sociale e dell’invecchiamento attivo fatto da interviste, incontri, dialoghi con persone della terza e quarta età che vengono rielaborati in output artistici (uno spettacolo teatrale interattivo, un podcast e un progetto fotografico).

Ideale nasce per sviluppare dialoghi trans-locali che creino le condizioni per nuovi ecosistemi creativi, capaci di sviluppare connessioni tra le diverse generazioni e tra le diverse culture che animano le aree di riferimento. Il suo luogo fisico e d’azione è Torpignattara e le sue attività si proiettano verso diverse aree del V Municipio di Roma.

L’ingresso alla presentazione è gratuito tramite prenotazione obbligatoria

(via Eventbrite): https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ideale-inaugurazione-spazio-a-torpignattara-217541712117

Per accedere è necessario esibire il Green Pass e per l’intera durata della presentazione sarà richiesto di indossare correttamente la mascherina.

“Ideale” è un progetto dell’Associazione giovanile MeltingPot vincitore di VitaminaG - realizzato nell’ambito del programma GenerAzioni Giovani delle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostengo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù - il bando che dà energia alle idee degli under35, con un contributo di oltre 2,3 milioni di euro destinati a iniziative, modelli e proposte. La graduatoria viene pubblicata sul sito della Regione Lazio. Nello specifico si tratta di 100 progetti under35 premiati ciascuno con circa 25mila euro a fondo perduto

Venerdì 3 dicembre 2021, ore 18.30 - Via Francesco Laparelli 62, Fortezza Est

Per saperne di più: www.lacittaideale.eu/spazio-ideale

