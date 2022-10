La Russia non ha mai considerato e non si considera un nemico dell'Occidente, nonostante il conflitto in corso, ha affermato giovedì Vladimir Putin, parlando alla riunione plenaria del Valdai International Discussion Club, think tank moscovita molto vicino allo stesso presidente russo-

"Nelle attuali circostanze - di conflitto brutale - dirò alcune cose in modo netto: la Russia, essendo una civiltà indipendente e autosufficiente, non ha mai considerato e non si considera un nemico dell'Occidente".

Poi, però, la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova, ha dichiarato che il Cremlino deciderà la sua posizione in merito all'estensione dell'accordo sulle esportazioni di grano dall'Ucraina entro il 18 novembre.

I problemi che sorgono in relazione all'accordo alimentare dovrebbero essere superati in modo cooperativo, ha aggiunto il diplomatico.