Il CEO Carlo Messina : “Il fatto che siamo nati da tante banche è un fattore differenziale. Come anche la qualità dei nostri azionisti. Intesa Sanpaolo ha fatto degli investimenti all’avanguardia sulla tecnologia e ha deciso di puntare sul risparmio delle famiglie italiane”.



“I 35 anni di MF”: riconoscimento al CEO di Intesa Sanpaolo Carlo Messina



È Carlo Messina il “Miglior Banchiere d’Italia”: il riconoscimento è stato conferito al CEO di Intesa Sanpaolo “per il suo contributo alla crescita e alla solidità etica e sociale del mondo del credito” nel corso dell’evento che “Milano Finanza” ha organizzato lo scorso 23 aprile a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, per celebrare i 35 anni di attività. Nei giorni precedenti l’autorevole quotidiano aveva ideato un sondaggio interrogando le società di Piazza Affari sulle personalità del mondo economico-finanziario che in questi 35 anni hanno maggiormente lasciato il segno. Tra i banchieri è stato Carlo Messina a ottenere il punteggio più alto posizionandosi in cima alle preferenze. In 35 anni “quello che è rimasto uguale è la necessità di garantire fiducia e reputazione, ed è questo il vero fattore differenziale, e lo rimarrà nel futuro”, ha sottolineato il CEO intervenendo nel corso della serata-evento. E “su questo elemento abbiamo costruito e rafforzato il nostro gruppo” ha aggiunto: “Il fatto che siamo nati da tante banche è un fattore differenziale. Come anche la qualità dei nostri azionisti. Intesa Sanpaolo ha fatto degli investimenti all’avanguardia sulla tecnologia e ha deciso di puntare sul risparmio delle famiglie italiane”.



Carlo Messina: “Destineremo 1 miliardo e mezzo di euro a chi ha bisogno”

Il CEO Carlo Messina, nel suo intervento, ha evidenziato inoltre l’unicità del modello di business di Intesa Sanpaolo che unisce il ritorno per gli azionisti a una mission sociale: “Noi abbiamo stabilito che, una volta raggiunto un livello di redditività soddisfacente per gli azionisti, vogliamo destinare una forte componente di extra reddito alla collettività. Destineremo 1 miliardo e mezzo di euro a chi ha bisogno. Credo sia un dovere per un’azienda che genera una redditività elevatissima”. Carlo Messina si è espresso anche sul futuro del sistema bancario italiano: nella vision del CEO di Intesa Sanpaolo “si determinerà un forte consolidamento del settore”. Fondamentale, ha aggiunto, sarà “il giusto modello di business, che punta su wealth management e assicurazioni, questo è l’unico modello che garantisce risultati”. Un altro fattore-chiave è la tecnologia “che consente di essere sempre all’avanguardia: noi abbiamo investito in tecnologia 3 miliardi in due anni. Guardare al futuro significa lavorare su questo motore di crescita”.