Miracoli e legni, ma alla fine la Fiorentina festeggia e vola in semifinale di Conference

La Fiorentina elimina il Plzen ai supplementari e accede alle semifinali di Conference League, dove sfiderà il Bruges. Dopo ben tre legni colpiti, i viola festeggiano grazie alle reti di Nico Gonzalez e Biraghi per il 2-0 finale. “Orgogliosi del traguardo, pensavo fosse un’altra partita stregata”, il sospiro di sollievo di Italiano.



Magica Atalanta: elimina il Liverpool, semifinale in Europa League!

Oltre trent’anni dopo l’Atalanta torna in una semifinale europea. Dopo il 3-0 di Anfield, i nerazzurri gestiscono l’ampio vantaggio e concedono al Liverpool la vittoria per 1-0 a Bergamo. In rete Salah su rigore dopo 7′. L’Atalanta approda al penultimo atto dell’Europa League, dove sfiderà Benfica o Marsiglia, ora ai supplementari.



La Roma vince anche il secondo atto in Europa League, Milan fuori

La Roma vince l’euroderby con il Milan e vola in semifinale di Europa League. Montagne russe nella prima mezz’ora: Mancini sblocca la contesa, poi la traversa di Loftus-Cheek e l’immediato raddoppio di Dybala, quindi l’espulsione di Celik. Nel finale la rete di Gabbia illude i rossoneri. Il 2-1 dell’Olimpico fa esultare De Rossi, che ora affronterà il Leverkusen di Xavi Alonso in semifinale.





Champions League, il programma delle semifinali Bayern-Real e Borussia-Psg

Si comincia martedì 30 aprile con Bayern Monaco-Real Madrid, in diretta su Canale 5. L’1 maggio Borussia Dortmund-Psg, una settimana dopo le gare di ritorno

Con ancora nel cuore e negli occhi le emozioni dei quarti di finale, la Uefa ha reso note date e orari delle semifinali di Champions League. Per le sfide di andata si comincia con Bayern Monaco-Real Madrid, che si giocherà martedì 30 aprile alle 21 (diretta su Canale 5), mentre Borussia Dortmund-Psg è in programma per mercoledì 1 maggio alle 21. Una settimana dopo sono previste le gare di ritorno: Psg-Borussia Dortmund martedì 7 maggio alle ore 21(diretta su Canale 5), Real Madrid-Bayern Monaco mercoledì 8 maggio alle ore 21.



Champions, Ancelotti batte Guardiola ai rigori: Real in semifinale, fuori i campioni in carica

Il Real Madrid ha la meglio sul Manchester City nei quarti di finale di Champions League e dopo la lotteria dei rigori stacca il pass per la semifinale contro il Bayern Monaco. Dopo il 3-3 dell'andata al Bernabeu, le squadre chiudono sull'1-1 la sfida dell'Etihad, risultato che permane anche dopo i supplementari. Poi ai rigori il successo del Real Madrid, con un finale di 4-5 dopo i tiri dal dischetto.

Primo tempo scoppiettante, in linea con la gara d'andata al Bernabeu. Ad esultare dopo i primi 45 minuti è il Real Madrid grazie alla rete al 12' di Rodrygo, mentre il City imbastisce le solite trame fatte di possesso e qualità tecnica, con l'occasione più pericolosa che capita ad Erling Haaland, il cui colpo di testa però fa solo vibrare la traversa. La ripresa, non fosse altro che per una questione di strategie e tattiche, il ritmo cala e l'attenzione tattica si alza, soprattutto da parte del Real Madrid che si compatta e si chiude a riccio di fronte ad ogni tentativo inglese. Grealish è quasi sempre il più pericoloso, con i tagli da sinistra che mettono in difficoltà la retroguardia Real. Ma Lunin è sempre attento e concentrato. De Bruyne calcia angoli a ripetizione, ma Haaland e compagni non sono mai pronti a trovare il pareggio. Il gol però sembra essere nell'aria... e infatti arriva al 76'. Doku, fresco ingresso in campo scelto da Guardiola, sgasa a sinistra e mette dentro. Rudiger rinvia malissimo e sul pallone corto si avventa proprio Kevin De Bruyne che fa 1-1.

Il primo tempo supplementare inizia come sono finiti i 90 minuti: col Manchester City in avanti ed il Real Madrid attento in difesa e praticamente nullo davanti. Come non bastasse, al 102' Ancelotti perde anche Vinicius, esausto dopo una partita a mille all'ora, ma nonostante tutto il suo Real ha l'occasionissima all'ultimo secondo del primo supplementare, ma Rudiger spara alto da buona posizione. L'occasione sembra dare nuovo vigore ai Blancos che nel secondo supplementare si ricompattano e soffrono meno, anche per via della stanchezza degli inglesi. Il risultato alla fine non cambia: si resta sul 4-4 complessivo, servono i calci di rigore.

Dagli undici metri parte Julian Alvarez che segna, con Luka Modric si fa invece ipnotizzare da Ederson. Sbaglia poi anche Bernardo Silva, calciando malissimo, con Bellingham che fa 1-1 dopo 2 tiri ciascuno. Il terzo rigore lo sbaglia Kovacic per il City, mentre Lucas Vazquez è freddissimo e porta i Blancos avanti dopo 3 rigori. Foden regala speranza ai suoi al quarto tiro, Nacho mantiene il vantaggio. Siamo così al rigore decisivo: Ederson segna, ma l'ultima parola spetta a Rudiger.



Champions, il Bayern Monaco batte di misura l'Arsenal: bavaresi in semifinale!

Il Bayern Monaco vola in semifinale di Champions League, con Tuchel che si conferma allenatore con un ottimo rapporto con la coppa dalle grandi orecchie. L'Arsenal ha fatto troppo poco per vincere e anche atleticamente la squadra di Arteta non sembra essere nel momento migliore della sua stagione: serviva una grandissima partita per avere ragione del Bayern a casa sua, semplicemente non è arrivata.

Come all'Emirates, l'Arsenal nel primo tempo si fa preferire per gioco palla a terra mentre i bavaresi sono più pericolosi: dopo pochi minuti ci pensa Kane a spaventare i tifosi ospiti, mentre al ventesimo tocca a Mazraoui impegnare Raya: corsa di Guerreiro che arriva al limite dell'area di rigore e serve l'ex Ajax che calcia con deviazione di White che termina di un soffio a lato del palo.

I Gunners invece hanno due chances importanti: la prima se la costruisce Odegaard con un sinistro dai 30 metri che mette in difficoltà Neuer, mentre alla mezz'ora Martinelli ha la palla giusta per sbloccare la sfida ma spedisce sul portiere tedesco. Null'altro da segnalare se non il grande equilibrio in campo, con le squadre che temono il vantaggio avversario, in grado di sbilanciare la contesa e la qualificazione.

Nella ripresa il Bayern si presenta con un doppio legno nel giro di pochi minuti: Goretzka e Gurreiro impegnano severamente Raya, che in ambedue i tiri viene aiutato dai montanti, ma per l'Arsenal è uno spavento da cui la squadra faticherà a riprendere. Infatti un quarto d'ora più tardi è Kimmich a rompere l'equilibrio, facendo passare in vantaggio i bavaresi dopo un'azione avvolgente che vede andare al cross Raphael Guerreiro da sinistra. La difesa dei Gunners pensa a mantenere le marcature ma si dimentica del centrocampista, che si inserisce alla perfezione a centro area e con un colpo di testa violento e preciso batte Raya. Arteta manda in campo Gabriel Jesus e Trossard ma non riesce a trovare il pari, come gli era accaduto all'andata. Bayern in semifinale e Gunners a casa.