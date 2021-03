A Como, chi per Pasqua e Pasquetta non ha voglia di cucinare trova tanti menu irresistibili alla Locanda dei Giurati (via Giulini 16, 0314310051). Il menu di Pasqua è un viaggio culinario nella tradizione: souffle di patate e porri, cannelloni di Pasqua al coniglio, cosciotto di agnello o capretto al forno, Uovo di Pasqua della Locanda e una bottiglia di ottimo vino in omaggio ogni due persone. Il tutto arriva in terrine realizzate a mano in Italia. Per Pasquetta invece ecco una appetitosa grigliata: costine, pollo, scottadito di agnello, manzo, arrosticini e controfiletto di zebra.



E com'è Uovo di Pasqua della Locanda? Un mix di cioccolato fondente, accompagnato da una mousse di cioccolato bianco al mandarino, colomba pasquale e mou. "C'è il cioccolato fondente che rende tutto più divertente. La mousse di cioccolato bianco, che riesce a calmare ogni tipo di pianto. Il mandarino e i cubetti di colomba pasquale sono meglio del pranzo di Natale!", racconta lo staff sui social



La Locanda dei Giurati, a Como è un ristorante di cucina italiana con brace. Fiorentina di scottona, filetto, cube roll, diaframma, Sashi AAA chocolate, T-bone di Black Angus Creekstone (…), è un vero paradiso per chi ama la carne alla griglia. Scelta anche da chi cerca sapori autentici lariani e valtellinesi, la Locanda dei Giurati ha una cantina che conta più di 200 vini provenienti da tutta Italia. A far da cornice a piatti sempre gustosi, una location intima e curata, perfetta per una cena con gli amici o in famiglia.



La Locanda dei Giurati di Como

via Giulini 16, 0314310051

www.locandadeigiurati.com

https://www.instagram.com/locandadeigiurati/

https://www.facebook.com/locandadeigiurati