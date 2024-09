A dieci mesi dall'inizio della guerra di Israele a Gaza, in seguito ai terribili attacchi di Hamas del 7 ottobre, le Forze di difesa israeliane continuano a far morire di fame e uccidere intenzionalmente i civili, mentre i difensori dei diritti umani affrontano enormi sfide nello svolgimento del loro pacifico lavoro, ha affermato oggi la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani, Mary Lawlor.

"Questa situazione orrenda continua nonostante le misure provvisorie emesse dalla Corte internazionale di giustizia (CIG) volte a prevenire atti di genocidio e l'occupazione illegale a Gaza", ha affermato Lawlor.

Negli ultimi mesi, la più antica organizzazione per i diritti umani di Gaza, il Centro palestinese per i diritti umani (PCHR), ha visto alcuni suoi dipendenti uccisi e i suoi uffici irrimediabilmente danneggiati da attacchi aerei e terrestri da parte delle Forze di difesa israeliane.

"Non c’è letteralmente più spazio per i difensori dei diritti umani e gli attori della società civile per continuare a documentare la serie di violazioni dei diritti umani a cui Israele sta sottoponendo la popolazione della Striscia di Gaza", ha affermato il Relatore speciale.

Due avvocate del PCHR sono state uccise nel febbraio 2024. Nour Abu al-Nour è morta insieme alla figlia di due anni, ai genitori e ai quattro fratelli in un raid aereo sulla sua casa a Rafah il 20 febbraio 2024. Due giorni dopo, Dana Yaghi e 37 membri della famiglia sono stati spazzati via in un raid aereo israeliano su una casa in cui si erano trasferiti per sicurezza a Deir el-Balah, 14 km a sud di Gaza City.

"È una tragedia terribile che la giustizia per queste due donne difensori dei diritti umani, i loro familiari e i loro figli, sembri così lontana. I difensori dei diritti umani mantengono viva la speranza di giustizia attraverso il loro lavoro, ma stanno diventando vittime loro stessi. Ecco perché le autorità israeliane sembrano così intenzionate a prenderle di mira e a metterle a tacere", ha affermato.

La sede centrale del PCHR a Gaza City e le filiali di Jabalya, Khan Younis e Rafah sono state tutte gravemente danneggiate da raid aerei e attacchi via terra, costringendo il personale a trasferirsi e ad affittare spazi per uffici e supporto logistico a prezzi altissimi, mentre alcuni finanziamenti internazionali sono stati sospesi. Sono stati anche sottoposti a una campagna online, diffamatoria e al vetriolo, da parte della ong israeliana Monitor, che ha falsamente accusato il PCHR di essere legato ai terroristi.

"I difensori dei diritti umani mi hanno detto che continueranno il loro lavoro nonostante questa diffamazione online, che mira a prosciugare il loro sostegno internazionale e a intimidirli", ha affermato Lawlor."Questa organizzazione continua a testimoniare, documentare e registrare gravi violazioni dei diritti umani e crimini di guerra. Molti palestinesi hanno parlato con loro a condizione di mantenere l'anonimato. Tale è la loro paura delle ripercussioni israeliane se dovessero essere identificati pubblicamente".

Recenti resoconti dei media hanno evidenziato la sorveglianza esercitata da Israele sul PCHR e su altre organizzazioni palestinesi per i diritti umani, tra cui Al-Haq e Addameer nella Cisgiordania occupata, per gran parte dell'ultimo decennio, in relazione alle informazioni da loro presentate alla Corte penale internazionale sulle violazioni dei diritti umani commesse da Israele.

"Ribadisco il mio appello affinché i difensori dei diritti umani siano riconosciuti come essenziali in tempi di conflitto armato e siano protetti. Come osservatori indipendenti, avvocati e ricercatori, documentano e preservano le prove delle violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani e garantiscono la possibilità di responsabilità e giustizia", ​​ha affermato Lawlor.

L'integrità fisica dei difensori dei diritti umani dovrebbe essere protetta da attacchi e molestie, le uccisioni illegali dovrebbero essere indagate tempestivamente e in modo indipendente, in conformità con il diritto internazionale, e dovrebbero essere adottate misure per proteggerli da future gravi violazioni, ha affermato.

L'esperta ha già espresso queste preoccupazioni alle autorità in Israele e nei Territori palestinesi occupati.



La dichiarazione di Mary Lawlorè stata resa pubblica con l'approvazione, anche, della relatrice speciale sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati dal 1967, Francesca Albanese, che ha affermato:

"I palestinesi hanno il diritto di resistere all'oppressione e la presenza di Israele nei Territori palestinesi occupati è illegale e costituisce una violazione al diritto all'autodeterminazione"."I palestinesi, che ci piaccia o no, hanno il diritto di resistere all'oppressione"."La condizione - ha detto - è che tale resistenza debba essere esercitata nell’ambito e nei limiti del diritto internazionale; pertanto, i civili non possono essere presi di mira, uccisi o presi in ostaggio".

Il relatore delle Nazioni Unite afferma che la comunità internazionale non è riuscita a impedire il genocidio da parte di Israele a Gaza e ora Israele minaccia di ripetere le sue azioni nella Cisgiordania occupata.

"Non siamo riusciti a onorare uno degli obblighi principali imposti agli stati membri dalla Convenzione sul genocidio, che è quello di prevenire il genocidio e di punirlo", ha affermato Albanese."Vedo il rischio di fallimento, ancora una volta, in Cisgiordania, perché gli attacchi scatenati da Israele [non sono] solo contro i palestinesi di Gaza, sono contro i palestinesi nel loro insieme. C'è bisogno di ... proteggere i palestinesi da quella che potrebbe essere tra qualche settimana o mese un'altra forma di genocidio in atto".





Crediti immagine: @UNRWA