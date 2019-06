La poetica e l'estetica preraffaellita: Un viaggio racchiuso in 80 lavori della Tate di Londra per presentare la nuova esposizione a Palazzo Reale Milano.

Occasione nuova per Milano e l'Italia intera, visitare, ammirare ed entrare in contatto con il fascino di opere difficilmente cedute in prestito dal Tate Museum di Londra, di questa importante avanguardia della confraternita dei Preraffaelliti, dell'arte inglese vittoriana, con la celeberrima Ofelia di Millais.

La mostra è organizzata in articolate sezioni tematiche al fine di esplorare gli obiettivi e gli ideali, l'universo d'arte e di valori dei 18 artisti preraffaelliti, da rivelare agli spettatori raccontando, attraverso i capolavori della celebre collezione TATE, tutta la poetica di questo movimento: dall'amore e dal desiderio alla fedeltà alla natura e alla sua fedele riproduzione; e poi le storie medievali, la poesia, il mito la bellezza in tutte le sue forme.

La mostra “Preraffaelliti. Amore e Desiderio”, promossa e prodotta dal Comune di Milano-Cultura, Palazzo Reale e 24 ORE Cultura-Gruppo24 ORE è organizzata in collaborazione con Tate e curata da Carol Jacobi, Curator of British Art, 1850 – 1915 di Tate Britain. Inoltre si avvale del contributo scientifico di Maria Teresa Benedetti, in relazione al rapporto dei Preraffaelliti con l'Italia.



Molte le novità oltre la didattica in mostra dal 19 Giugno al 06 Ottobre 2019.

La prima novità in assoluto, in contemporanea con l'inaugurazione della mostra, TABLEAUX VIVANTS: I quadri prendono vita.

Per tre serate 18 – 19 – 20 giugno, è stato possibile “Il Teletrasporto” delle prestigiose opere dalle sale al palco allestito in Piazzetta Reale per trasformarsi in evento teatrale.

Quadri viventi dinamici, costruzione e decostruzione, “ermeneutico”, non “reboot” e non per restituire la bellezza del quadro ma per rivivere l'emozione attraverso la magia del teatro.

...“ Il quadro c'è già, esiste ed è bellissimo; e poi...quello che noi vogliamo fare, suggerire quello che c'era nello studio del Pittore, quindi è l'emozione che deve passare....”





Ci ha salutato così Antonella Perrella che con Francesco Ottavio De Santis e Gaetano Coccia rappresenta “l'anima poetica teatrale”, e insieme portano avanti i progetti creativi di TEATRI 35. Claudia Marchiori, Ginevra Tofani e Sonia Totaro hanno coadiuvato le grandi suggestioni, molto utili in questo periodo di disillusioni, a riappropriarsi della propria capacità di emozionarsi.





_©Angelo Antonio Messina







Dipinto in alto:

Dante Gabriel Rossetti (1828-1882)

Il sogno di Dante alla morte di Beatrice, 1856

Acquerello su carta, cm 48,7 x 66,2

Tate: Bequeathed by Beresford Rimington Heaton 1940

©Tate, London 2019