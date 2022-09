SI giocherà alle 18 di sabato Inter-Roma, la partita più interessante dell'8.a giornata di Serie A, non tanto perché è un incontro di vertice, quanto piuttosto perché non lo è, a causa del momento non troppo brillante delle due squadre, che avevano iniziato bene il campionato, mentre adesso si trovano, rispettivamente, al settimo e al sesto posto.

IN base alle statistiche, la Roma è l'avversaria contro cui l'Inter ha vinto più match in Serie A: 75 su 178 sfide, con 54 pareggi e 49 successi giallorossi. Inoltre i giallorossi sono quelli contro cui i nerazzurri hanno segnato di più nella competizione (290 gol).

L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro la Roma in campionato (4V, 6N), e bisogna risalire al periodo tra il 1935 e il 1941 per trovare una serie più lunga di partite senza sconfitte contro i giallorossi (12 in quel caso). L'ultima vittoria della Roma contro i nerazzurri in Serie A risale al 26 febbraio 2017 (1-3 al Meazza).

L'Inter ha perso almeno tre delle prime sette gare di una stagione di Serie A per la 10ª volta nella sua storia e nel campionato 2011/12, chiuso poi al 6º posto, registrò quattro sconfitte nelle prime otto gare giocate.



La Roma ha perso due delle ultime tre gare di campionato (ma ne ha comunque vinta una): tante sconfitte quante nelle precedenti 21 in Serie A (11V, 8N).



Da segnalare che non sarà della partita, causa squalifica, Marcelo Brozovic. A partire dallo scorso campionato, con lui in campo i nerazzurri hanno vinto il 69% dei match (29/42), ottenendo 2.2 punti in media, mentre nei tre match in cui è stato assente, l'Inter non ha mai vinto, registrando 0,7 punti di media (2N, 1P).