I "Christadelphians" o, in italiano corrente, Cristadelfiani, sono una comunità non basata su alcuna chiesa o dottrina precostituita, ma sulle Ecclesias, un termine che ci riporta invece alle assemblee o riunioni. Le ecclesias Cristadelfiane, o dei "fratelli e sorelle in Cristo", semplicemente derivano dal protestantesimo e professano uno stile di vita che si richiama ai cristiani del primo secolo DC.

Quindi una visione molto "sociale" dell'esistenza con pieno rispetto dell'intero creato, una visione di società inclusiva, fatta di partecipazione, condivisione, accoglienza e amore per il prossimo.

I Christadelfian rifiutano in concetto di Trinità. Per loro Dio è unico e Gesù, suo figlio venuto sulla terra e fattosi uomo, non ha carattere di preesistenza, ma è unico mediatore fra il genere umano e Dio.

In Italia esistono poche realtà riconosciute, se non una Ecclesia Protestante "Christadelphian" a Forlì, in Emilia Romagna, ( per maggiori informazioni contatta l'autore dell'articolo) probabilmente unica nel suo genere addirittura a livello europeo.

Un concetto di fondo del comportamento cristadelfiano è di non considerare il denaro, il materialismo dilagante, come assioma secondo cui la vita vale per quanto successo economico riesci ad ottenere. Per i cristadelfiani, avere meno, rinunciare a qualcosa a favore degli altri è davvero dare un senso alla vita e renderla degna di essere vissuta.