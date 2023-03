Ufficialmente Ucraina e Stati Uniti filano d'amore e d'accordo ma, a cominciare da qualche giorno, le distanze fra i due Paesi stanno cominciando ad allargarsi per una serie di molteplici fattori.

Dal sabotaggio al gasdotto Nord Stream alla difesa brutale ed estenuante di Bakhmut, città ucraina ritenuta dagli americani non strategica (almeno pubblicamente), fino alla motivazione stessa che sta obbligando a combattere per una regione dove le forze russe sono presenti da quasi dieci anni. Il tutto corroborato dalle gigantesche spese militari sostenute dal colosso americano per aiutare la 'quinta colonna' di Zelensky nel cuore dell'impero russo.

Kiev, al momento, pare avere ignorato il 'fastidio' americano: quanto potrà permetterselo è però difficile da postulare.