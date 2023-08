Il 10 di Agosto ad Aulla al Premio Lunezia clamoroso successo del Red Carpet diretto dalla stilista Marzia Cerolin, sul tappetto rosso Anggun, Bresh, Morgan, Angelina Mango, Ubaldo Pantani imitatore e comico.

Il Red Carpet quest’anno dedicato alla lotta contro l’omofobia con lo slogan “Aganist Homophobia” ideato da Marzia Cerolin e dal manager Stefano Sturlese ha visto la presenza della famosa Drag Queen Ivana Tram.

Imponente l’allestimento floreale a cura di Ferrera Flowers azienda leader negli allestimenti floreali di eventi, le composizioni sul tappetto rosso e sul palco del premio, e i bouquet personalizzati e dedicati al premio Lunezia, il bouquet realizzato per Ivana Tram appositamente per richiamare l’attenzione verso questa importante tematica, la consegna spettacolare dello stesso avvenuta mediante un drone che ha consegnato il bouquet ad Ivana, tutto curato nei minimi dettagli con estrema eleganza, la sensazione da spettatrice è che Aulla sia come “Sanremo” complimenti vivissimi agli organizzatori!