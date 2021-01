Nel quartiere San Girolamo di Bari, nel pomeriggio un bimbo di appena 9 anni è stato trovato dai genitori nella sua cameretta privo di sensi con una corda attorno al collo.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il bambino in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare, ed è deceduto poco dopo il suo arrivo.

A casa del piccolo sono poi giunti agenti della Polizia e il magistrato di turno che dovrà occuparsi delle indagini del caso.

Ancora non si conoscono dinamica e motivazioni di quanto accaduto, ed alcuni non escludono che non possa trattarsi della ripetizione di quanto accaduto con la coetanea Antonella Sicomero, la bimba palermitana ritrovata mercoledì scorso priva di sensi nel bagno di casa, a seguito di una sfiuda sul social TikTok.