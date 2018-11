Jaguar I-Pace: range elettrico non eccezionale...

Secondo le valutazioni diffuse in questi giorni dall'Agenzia americana per la Protezione dell'Ambiente (EPA), l'autonomia con singola ricarica del crossover elettrico Jaguar I-Pace - che monta un pacco batteria bello "capiente" da 90 kWh - è di soli 376 km.

Non molto per un veicolo elettrico con una batteria di quella "taglia", tanto che riescono a far meglio le più efficienti Tesla Model X 75D e Hyundai Kona electric, nonostante montino accumulatori più piccoli.

In ogni caso, non bisogna dimenticare che i due motori elettrici sincroni a magneti permanenti di cui dispone I-PACE, derivati dall'esperienza in formual E, assieme sono in grado di erogare 400 CV di potenza e 696 Nm di coppia.