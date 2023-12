Il film vincitore della Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes, Anatomy of a Fall (Anatomia di una caduta) di Justine Triet ha trionfato agli Oscar Europei (gli European Film Awards) vincendo in 5 categorie: miglior film, miglior regia, miglior script, miglior montaggio e miglio attrice assegnato a Sandra Huller.

Segue con 3 premi il "western della landa" firmato dall’acclamato regista danese Nikolaj Arcel , The Promised Land, che ha vinto nelle categorie: miglior attore (Mads Mikkelsen), miglior fotografia e migliori costumi.

Niente da fare per i film italiani candidati tra cui Io, Capitano e i due film d'animazione Mary e lo Spirito di Mezzanotte e Chicken for linda. In compenso La Chimera di Alice Rohrwacher ha vinto l'European Film Award per la Miglior scenografia assegnato ad Emita Frigato.