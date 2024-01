Nuova legge italiana: Farina dinei piatti! Cosa cambia? Nelle cucine italiane adesso sarà possibile far uso della, in base al via libera annunciato a fine 2023 in Gazzetta Ufficiale

Il governo Meloni ha varato un decreto legge che apre le porte a una nuova frontiera gastronomica, sfidando le tradizioni culinarie del Bel Paese.

Il Ministro del Made in Italy, Lollobrigida, sottolinea l'importanza di regole rigorose per garantire la sicurezza alimentare, richiedendo etichette dettagliate con informazioni sulla tipologia di insetti, la quantità, il Paese d'origine e avvertenze sui rischi allergici.

Le reazioni online riflettono la varietà di opinioni, con utenti che ironizzano sulla provenienza degli insetti e altri che esprimono stupore e delusione per la presunta mancanza di difesa dei confini nazionali. Lollobrigida risponde alle critiche ammettendo che l'autorizzazione al consumo di questi alimenti è stata una decisione vincolante a livello europeo.